法國公共廣播公司總裁批評馬斯克獨斷專行

公共媒體與推特

2023年4月18日，在佛羅里達州邁阿密海灘，推特公司首席執行官馬斯克在POSSIBLE營銷會議上發言。

法國公共廣播公司(France Télévisions)總裁厄諾特(Delphine Ernotte)表示，億萬富翁、社交網絡推特的所有者馬斯克聲稱要“決定一家媒體是否是獨立的”，這件事 “令人恐懼 ”。

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厄諾特對『回聲報』說：“推特試圖將世界上所有的公共媒體都貼上國家媒體的標籤，然後再貼上政府或公共資助媒體的標籤。但最後......馬斯克先生是誰，究竟由誰來決定一個媒體是否獨立？”

法國公共廣播公司總裁繼續說： “看到一個美國億萬富翁試圖玩弄我們的獨立性，並以這種方式定義我們的公共空間，是令人恐懼的”。

最近幾周，推特在主要媒體的賬戶上標之以有爭議的“國家附屬媒體”和“由政府資金資助的媒體”的標籤，然後在周五將其刪除。

厄諾特表示， "推特已經退讓了，因為從加拿大到澳大利亞，公共媒體的集體動員已經得到了回報"。

不過，推特取消了給用戶名加註“政府資助的媒體”、“國家附屬媒體”等標籤後，新華社和今日俄羅斯在內的官媒推特賬號下原本被加註的這些標籤也都消失了。

2020年，推特給包括中國在內的專制國家的官方賬號和官媒賬號加註“官方賬號”和“國家附屬媒體”的標籤，以區分於自由媒體。

法國公共廣播公司總裁補充說：馬斯克的做法“提出了對我們信息空間的控制問題。我們不能允許美國人，以及明天的中國人，以這種方式在我們的民主制度中扮演巫婆的學徒。”

4月中旬，美國公共廣播電台對被標之以 "隸屬於美國國家的媒體 "感到不滿，離開了推特。馬斯克的這一做法使得公營的自由媒體與官方喉舌俄羅斯的『今日俄羅斯』（RT）以及中國官媒新華社置於同一水平。

至於法國電視公司及其頻道會不會離開推特這一社交網絡？厄諾特回答說："這是一個兩難的問題。

"人工智能以工業化的速度生成虛假的圖像和視頻，其可能性令人眼花繚亂。她說："在即將到來的混亂中，我們公營的、受大眾監管的媒體是指南針。

自從馬斯克在10月買下推特以來，關於他如何運營這個平台的爭議一直很多。