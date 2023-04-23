法國對中國駐法大使有關克里米亞的言論感到驚愕

俄羅斯侵烏戰爭

2023年3月21日，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京與中國國家主席習近平在俄羅斯莫斯科克里姆林宮會談後的簽字儀式上握手。

在中國駐法國大使否認前蘇聯國家的主權並質疑克里米亞是否屬於烏克蘭後，法國周六晚間表示 "驚愕"。

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中國駐法大使盧沙野周五晚間接受法國LCI頻道採訪時說，前蘇聯國家 "在國際法上沒有有效的地位，因為沒有國際協議使其主權國家的地位生效”。

關於俄羅斯自2014年以來佔領的烏克蘭領土克里米亞，盧沙野稱："這取決於你如何看待這個問題。這是有歷史的。克里米亞在一開始就是俄羅斯的。在蘇聯時代，是赫魯曉夫把克里米亞交給了烏克蘭。"

這位中國外交官呼籲結束對後蘇聯邊界問題的 "爭論"。他說："現在最緊迫的事情是停止，實現俄羅斯和烏克蘭之間的停火"。

法國外交部在一份聲明中說，巴黎 "驚愕地注意到 "這些言論，要求中國表態，盧沙野的說法是否反映了中國的立場，我們希望情況並非如此"。

巴黎當局強調，烏克蘭 "包括克里米亞在內，在1991年蘇聯解體時被包括中國在內的整個國際社會承認為聯合國的一個新成員國”，巴黎提醒各方，俄羅斯在2014年吞併克里米亞是“國際法上的非法行為”。

自烏克蘭戰爭爆發以來，雖然北京官方聲稱是中立的，但中國國家主席習近平從未譴責過俄羅斯的入侵，甚至到目前為止都沒有與烏克蘭總統澤連斯基通過電話。另一方面，習近平最近訪問了莫斯科，重申他與俄羅斯總統普京的夥伴關係，看起來更像是在建立一個反西方的陣線。

在4月初訪問中國期間，法國總統馬克龍曾敦促習近平在烏克蘭問題上 "讓俄羅斯恢復理智"，並敦促他不要向莫斯科交付武器。

兩位國家元首發表了一份聯合聲明，其中承諾 "支持為恢復烏克蘭和平所做的一切努力"。