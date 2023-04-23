《紐約時報》：德國康采恩與美國作對扶持中國

德國-中國-美國

據《柏林日報》報道，《紐約時報》指德國康采恩與美國作對，扶持中國。大眾汽車和巴斯夫繼續向中國市場挺進。這與美國孤立中國的戰略背道而馳。

廣告 繼續瀏覽後續

在美國試圖孤立北京的時候，兩家德國大公司繼續在中國大手筆投資。《紐約時報》報道說，德國化公巨頭巴斯夫宣布，計畫向中國投資100億歐元，建造一個新的化學生產綜合體。這將與巴斯夫在路德維希港的巨大總部規模相當。而巴斯夫在中國已有30個基地。

與此同時，德國汽車製造商大眾集團計畫根據中國人的意願調整其車型的功能。因此，該公司正在繼續推行其 "在中國為中國 "的戰略。報道稱，這兩家公司的努力與美國在經濟上封鎖中國的努力背道而馳。

巴斯夫首席執行官馬丁-布魯德穆勒（Martin Brudermüller）說，來自中國的收益使其集團能夠抵消歐洲高能源價格和嚴格的環保措施帶來的損失。"Brudermüller在其公司2月份的年度會議上說："如果沒有中國的業務，這裡的必要重組就不可能如此實現“。他繼續說："請告訴我，在歐洲還有哪一項投資能讓我們賺錢"。

據《紐約時報》報道，大眾汽車公司的高管們 "私下 "表達了類似的看法。高昂的能源和勞動力成本導致大眾汽車對在中國的銷售有很大需求。他們說，這給歐洲的業務帶來支持。與此同時，拜登政府承諾使美國更具競爭力，因此計畫擴大美國的基礎設施和生產。此外，不再就新的貿易協定進行談判。

但德國仍然對與中國的貿易持開放態度。基爾地緣政治和經濟倡議主任卡特琳-卡明（Katrin Kamin）說，聯邦共和國在短期內將無法寬鬆與中國的關係。她看到的是手機和LED等技術產品，以及鋰和稀土等原材料。"這方面的依賴性太強了"。