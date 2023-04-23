調查報告：德國並不特別依賴中國

中國-德國-經濟

2023年4月14日，德國外交部長貝爾博克和中國外交部長秦剛在北京的新聞發布會上。德國最新調查顯示，德國對在華企業利潤的依賴程度遠遠低於假設。

德國多位政治家呼籲，要減少對中國的依賴。但一項調查顯示，德國對在華企業利潤的依賴程度遠遠低於假設。德國對中國的直接投資沒有達到嚴重依賴的程度。

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據德國《商報》報道，根據德國貝塔斯曼基金會、德國經濟研究所、柏林墨卡托中國研究中心以及德國工業聯合會四方公布的一項聯合調查，在過去十年裡，中國作為德國企業的投資目的地和生產產地，其重要性雖然明顯增加，但從直接投資的角度來看，沒有形成對中國的依賴性。該調查稱，2020年，德國在中國的直接投資僅佔德國對外總投資的7%，而對歐盟及英國的投資則占43%，對美國的投資占27%。

調查還指出，2017到2021年，德國企業在華投資每年迴流德國的利潤為70-110億歐元。從這一數字來看，從中國迴流德國的利潤佔到12%-16%，大致與美國相當。但歐盟同期迴流德國的利潤則平均佔到56%。

德國工業聯合會國際市場部主任斯特拉克表示，“過去四年，工業界在中國的投資總體上來說是來自於在那裡獲得的利潤，也就是說，並未出現資本大規模從德國流向中國的現象。”

此外，德國對中國的投資主要來自製造業。2020年，69%的德國對華投資來國來自德國工業界。與其他市場相比，在華投資利潤更為豐厚。德國對外投資中，對中國的投資佔比不到7%，但從中國迴流的利潤卻占12%-16%。

調查報告作者認為，從宏觀經濟角度來看，來自中國的利潤回報並沒有產生關鍵的依賴性。

對約30家有對華業務的德國大企業進行的不具代表性的問卷顯示，明顯多數企業期望在2030年以前通過在中國當地的生產取代從德國的出口。柏林墨卡托中國研究中心的首席經濟師曾林向路透社表示，這樣的計畫可能會削弱未來德國出口前景。中國作為德國出口增長引擎的地位未來可能會減弱。