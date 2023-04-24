“一人胡說 全國背鍋” 盧沙野事件衝擊波不散

盧沙野言論失控事件

盧沙野在法國電視台LCI的一番言論引爆輿論海嘯，作為中國政府的全權代表，盧的言論很難不被視為代表北京官方立場，有網友評論，盧沙野“一人胡說，全國背鍋，讓整個國家跟着丟臉”，“全國背鍋”肯定誇張了，“丟臉”或許言重了，但中國的形象再次受到衝擊，卻也是不爭的事實。

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一個外交官能對中國的國際形象造成這麼大的損傷，分析人士指這也算是習近平時代的一大政治風景。中國的外交首長大約直至李肇星，還是很注意外交風度的。外交風度，大體指的除了形容舉止，主要就是外交語言，所謂善用“外交辭令”。

但是中國外交官的“外交辭令”在習近平執掌政權以來變得越來越粗礪，甚至粗暴，尤其是在王毅擔任外交部長以來，變化更明顯。有分析也認為，如果把罪過全歸咎於外交部，也有點過分，王毅駐日時，曾經風度翩翩；熟知美國的楊潔篪駐美多年，華盛頓對其善於辭令是頗有褒揚的。

他們為什麼後來變得那麼“戰狼”，最有代表性的被指就是前發言人趙立堅，有人形容他說話時真有點“恨得咬牙切齒的”，比如2020年11月18日他說的那句話：“‘五眼聯盟’小心他們的眼睛被戳瞎”。據說，駐巴基斯坦時的穆罕默德.趙並不如此。

分析人士認為，根源上這與中共總書記習近平的主導思想有密切的關聯，他已認定“東升西降”，中國從此與西方打交道無需鄧小平的“韜光養晦”，要在國際上，尤其在同西方先進國家打交道時“敢於鬥爭，善於鬥爭”。

2021年3月18日，王毅，楊潔篪在阿拉斯加那場原本旨在與拜登新政府“接頭”的中美會談上可謂把西方媒體所形容的“戰狼作風”表現得淋漓盡致。這種場面的開場白都是禮節性地，三四分鐘，接下來開正式會議。布林肯，沙利文都是這個禮數，楊潔篪把持着話筒，一講十七分鐘，語氣嚴厲，教訓美國官員跟中國動輒談什麼人權，指責美方“你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話”。

鬥，勇，狠，可能適合中國的官場，或者適合戰場，放在外交層面，更放大到國際社會，付出的代價難以計量，習近平執政這些年來，中國與美國的關係，中國與西方國家的關係，緊張，緊張到快要脫鉤，大約是這種戰狼外交付出的代價。

駐法大使盧沙野其實在法國早以戰狼作風出名，2020年4月新冠大流行初期，中國駐法使館官網指責法國養老院工作人員擅離職守，任由老人死於饑餓和疾病，盧因之被召見。第二次召見是2021年3月，盧沙野攻擊被他指有“反華立場”的法國戰略基金會研究員邦達茲為“小流氓”，“瘋狂的鬣狗”。去年8月3日接受法媒採訪說漏了嘴：中國一旦統一台灣，要對台灣人民進行“再教育”，引發輿論大嘩。

直到2024年4月21日，盧沙野大使被形容徹底失控了，他走得更遠，走到膽敢否認蘇聯解體後獨立的15個國家的“主權地位”的地步，膽敢把中國政府也沒有承認其歸屬改變的屬於烏克蘭的克里米亞的地位說一句“不一定，這取決於怎麼看這個問題”的地步。

馬克龍總統本來是有意與北京構建某種“新型關係”的，他在月初訪中時對媒體所說的有關台灣問題的折中言論遭致歐美盟友強烈反彈。盧沙野的言論如果不讓法國政府忍無可忍，法國當局斷不會下決心召見，且有近80名歐洲議員要求法國外交部宣布盧沙野為不受歡迎的人，作為下令驅逐的前奏，且有整個歐洲憤怒的輿論，法國政府要求北京澄清。

作為國家層面的反應，主要定位於國際關係層面，其實，在輿論層面，盧沙野激起的憤怒更大，這不僅僅是他公然否決克里米亞歸屬，否決前蘇聯國家主權地位，還有一個就是記者提到的戴高樂在1964年決定與中國建交，法國人和歐美人反思不已的問題，就是說戴高樂這件事當時是不是做錯了，而當時的統治者毛澤東正在屠殺着數百萬中國人，今天西方與中國打交道，是不是也有可能犯同樣的錯？這是記者提出這一問題的背景。當然，這一問題也明顯包含質疑馬克龍訪問北京的意圖。

記者一提及毛殺人的問題，盧沙野就怒指記者說的是“八卦”，或者翻譯為“流言”更文明，他反問記者研究過中國歷史沒有，逼得記者窮追不捨，記者甚至舉出習近平的父親習仲勳，習的家人，甚至習本人也是毛的受害者，試圖讓盧沙野“回頭是岸”。但是，與否定前蘇聯國家的振振有詞截然不同，盧沙野咬住記者說的就是“八卦”不放，記者試圖解釋，他又指記者“狡辯”。

有分析指，其實記者可能有所不知，盧沙野為什麼連連制止記者提問，因為碰到了毛，而毛是習近平的精神之父。盧深知上意，豈敢多說一句，更不允許別人多問。

關於台海問題，盧沙野也是“當仁不讓”，記者問，“台灣的命運不該由台灣人民自己決定嗎？”盧沙野回答“由中國人民來決定台灣民運”，這麼武斷!熟知中國當局的對台表述的人，並不感奇怪，這是北京一貫的邏輯，但在西方環境下說出，就顯得十分地暴力和不可理喻。

當無法阻擋記者對毛殺人的環環緊扣的追問時，盧沙野突然話鋒一轉，您要談人權嗎，那我們來談談西方國家的人權，有許多國家實際上做得更差。

盧沙野算是胡錫進所說的開始與西方主流媒體打交道的新一代外交官了，可惜這一代外交官“生不逢時”，因為時時揣摩着上意，為了敢鬥，為了日後的升遷，敢於否認起碼的歷史事實，對北京當局忌諱的話題不容記者提及，或者提及了也輕蔑地稱之為“八卦”。

盧沙野這次走得太遠了，把中國試圖與歐盟拉近，離間歐美的用心也損害了。一個人一句話一下子得罪了那麼多國家，中國外交部終於被迫在4月24日出面“澄清”：“中國尊重蘇聯解體後所有國家的領土完整和國家主權”，明顯打臉盧沙野。發言人在提及烏克蘭的時候仍然採取概述，沒有明確提“克里米亞”幾個字。

網友發現，這一事件還遺留了幾點可疑之處，中國駐法大使館本來已把LCI電視台的專訪全文翻成中文在微信大使館公眾號刊出，後來突然被刪除，彭博社記者追問外交部發言人毛寧刪除的原因，毛寧說“我不了解你提到的情況”。

另外，中國駐法使館也於24日以大使館發言人的名義發表聲明，形式上已把大使擱在了一邊。聲明說，盧大使關於烏克蘭問題的談話只是表達個人觀點，不代表國家政策，不應被過度解讀，中國在有關問題上的立場沒有改變。

這一說法一方面顯然是北京對盧沙野不滿，他的“漏嘴”或者“自作主張”給當局造成尷尬；一方面也讓人啼笑皆非，堂堂大使，一國代表，出席電視台的政治節目專訪，又不是在娛樂場合私人會所，說的話怎麼突然變成了個人觀點了呢？

最詭異的是，大使館官網刊出的這一聲明只有法語，沒有中文，似與通常的做法不符。這又是什麼用心呢？在鳳凰網上，也刊出的是法文，這是只給懂外語的少數人閱讀的樣子？

分析人士指出，中國的“戰狼外交“走到今天這種地步，有人形容外交部更有點像是“斷交部”，這當然是憤疾的話。中國是一個大國，需要跟世界打交道，世界也需要跟中國打交道，但在這個地球村瞬息溝通，網絡遍布的今日世界，即使對習近平政權而言，“戰狼外交“只能在國際上加速破壞中國的形象。