中國駐法大使爭議言論: 歐盟宣布或將重新評估調整對華戰略

中國與歐盟

中國駐法國大使盧沙野在周五（4月21日）接受法國LCI電視台採訪。當中被問及他在"克里米亞是否屬於烏克蘭”這個問題上的立場時，他表示“這取決於您如何看待這個問題”。盧沙野進一步解釋了自己的立場，強調稱歷史上克里米亞“最開始曾經屬於俄羅斯，是赫魯曉夫在蘇聯時期把克里米亞贈送給了烏克蘭”，“從國際法的角度來說，這些前蘇聯國家沒有有效的權力，這是因為沒有國際法來確認這些國家作為主權國家的地位”。4月24日，歐盟成員國多國外交官員在盧森堡一場會議之前，通過路透社和美聯社等對盧沙野的上述觀點做出反應。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:53 博雷利近照 © AP

捷克外交部長揚·利帕夫斯基表示：“這是完全不能接受的。我們譴責這樣的聲明，我希望這位大使的上司們能夠把這件事擺平”。

立陶宛外交部長格比亞魯斯·藍斯柏吉斯表示：“這是完全不能令人接受的。今天晚些時候，三個波羅的海國家將召集中國代表，在我們國家是中方臨時代辦，在其他國家是中國大使，我們會要求他們澄清，中國在獨立問題上的立場是否改變了？我們還會提醒一點，那就是我們不是前蘇聯國家，我們是曾被蘇聯非法佔領的國家”。

愛沙尼亞外交部長馬爾克斯·薩克納表示：“這很明確，波羅的海國家和愛沙尼亞，我們是獨立的主權國家，我們是歐盟和北約的成員。但我希望會有一個解釋，我們對這位高級代表（盧沙野大使）的聲明不滿意”。

意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼表示：“中國是一個對話方，需要尊重我們的立場，尊重歐盟，尊重每個成員國。我們尊重中國，我認為尊重我們也是很重要的。這是至關重要的”。

盧森堡外交部長讓·阿塞爾伯恩表示：“中國需要告訴我們，駐巴黎的那位大使先生的立場，不是中國的官方立場。因為如果那樣的話，整個國際秩序真的會被夷為平地”。

歐盟外交與安全事務高級代表何塞·博雷利表示：“中國大使關於前蘇聯國家的主權和存在的聲明是我們將在中國問題框架內討論的內容。理事會將開始討論中國問題，以便為歐盟做好準備，也許在6月將重新評估和調整我們對中國的戰略”。