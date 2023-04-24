中國駐法大使館聲明盧沙野言論是“個人觀點” 未提克里米亞受關注

中國大使

中國駐法國大使盧沙野上周五晚間在法國新聞頻道LCI上就2014年以來被莫斯科吞併的烏克蘭克里米亞接受提問時，曾否認前蘇聯各共和國的主權引發了激烈的批評聲，紛紛要求中國澄清立場。周一，中國外交部與中國駐法大使館發言人均就前蘇聯共和國主權議題進行了表態，但也都未對同樣引發爭議的克里米亞領土歸屬問題隻字未提。

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中國駐法大使館網站上刊出法文聲明，稱盧沙野的言論是他個人言論，不代表官方立場。該聲明沒有對應的中文版本。

這份題為“中國駐法大使館發言人聲明”中說：盧沙野大使關於烏克蘭問題的講話不是政策聲明，而是在電視辯論中表達個人觀點。它們不應該被過度解讀。中國在有關問題上的立場並沒有改變。

聲明還說：在領土主權問題上，中方的立場是一貫的、明確的。中方尊重所有國家的主權、獨立和領土完整，維護《聯合國憲章》的宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早與有關國家建立外交關係的國家之一。而且，中國一直按照相互尊重和平等的原則，努力發展與它們的雙邊友誼和合作。中方尊重蘇聯解體後誕生的各共和國作為主權國家的地位。

聲明最後支持，在烏克蘭問題上，中國的立場是一貫而明確的。它願意繼續與國際社會合作，為政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

對與這個聲明，法國戰略研究基金會研究員蓬達茲在推特上發帖，指出，這個聲明是中國駐法大使館在壓力下所作的，事實上否認了盧沙野的言論。在另一個帖中，他又問道：“北京開始正式否認關於盧沙野大使的言論。自2019年夏天以來，這位駐巴黎的外交官將面臨什麼後果？”

但也有評論指出，這個聲明中沒有提到克里米亞歸屬問題。在LCI電視台的採訪中，被問到2014年以來被莫斯科佔領的克里米亞是否是烏克蘭的領土時，盧沙野說："這取決於你如何看待這個問題。這裡有歷史。克里米亞在一開始就是俄羅斯的。是赫魯曉夫在蘇聯時期把克里米亞交給了烏克蘭”。

法國戰略研究基金會副主任Bruno Tertrais在推特上說：用外交辭令表達，中國駐法大使館網站上刊出法文聲明是將大使推到了公交車下……

有網友跟帖調侃道：盧沙野可能會申請在法國政治避難，以便不被送去勞改。

更有跟帖說：或者有另一種可能，他會去俄羅斯出任大使.....

上周末，近80名歐洲議員在法國『世界報』發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納不要對這種“無恥的攻擊”不作反應，儘快宣布盧沙野為“不受歡迎的人”。