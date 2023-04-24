光明日報資深記者董郁玉因與外國人交往被以間諜罪逮捕

中國記者境遇

中國『光明日報』高級編輯、評論部副主任、前哈佛大學研究員董郁玉，去年2月與一名日本外交官共進午餐時被捕，他的家人在其被捕一年多後首次向外界披露他被捕的消息。

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美國華爾街日報、華盛頓郵報、紐約時報等媒體周一對董郁玉被捕的消息進行了詳細報道。報道援引董郁玉家人表示，當局指稱他與這些外國人的交往是他可能為日本和美國服務的“外國特務”的證據。

據紐約時報報道，董郁玉經常撰寫自由主義觀點的文章，他是中共主要黨報之一『光明日報』的專欄作家和評論部副主任。幾十年來，他經常會見外國人、包括外交官和記者，部分原因是收集寫作素材。但董郁玉的家人表示，現在當局把他與外國人的互動視為他是外國間諜的證據。

華爾街日報報道說，董郁玉的家人表示，他既不是間諜，也沒有充當外國特工。親戚和朋友形容董郁玉與美國和日本學者、記者和外交官的交往可以追溯到二十多年前，這些交往是開放的、光明正大的，是中國多年來鼓勵的正常知識和文化交流的一部分。

董氏家族在聲明中表示，他們認為中國當局這樣做可能試圖壓制知識分子並阻止他們與外國人接觸。一名家族成員說，董郁玉被捕令人震驚，因為中國政府此前並未反對他與外國人交往，現在卻把這些交往作為間諜指控的證據。

根據華郵報道，董郁玉的家人最初將他被拘捕的消息保密，是因為希望當局能減輕或放棄對他的指控，但是，在上個月被告知董郁玉的案子將被起訴後，他的家人不得不向外界披露他被捕的詳情。

目前已有60名知名外國學者和記者聯署了一封公開信，呼籲中國政府“重新考慮對董先生的嚴厲指控”，公開信表示，在他們與董先生的互動中“從未有過任何詭計或間諜活動的跡象。”

公開信還說，“如果中國和世界其他地區建立富有成效、開放和穩定的關係，與董先生這樣的人會面時必不可少的”，“如果把這些會面可以視作從事間諜活動的證據，還會有誰願意來中國會見中國記者、學者和外交官”。

據報道，董郁玉年輕時曾參加了1989年的天安門學生民主運動，後來被強制在一家鋼鐵廠勞動一年，之後重返北京並保住了『光明日報』的工作。

報道說他是一位具有改革思想和多產的作者，經常撰寫經濟評論，並獲得多項國家支持的新聞獎項。2006至2007年，董郁玉獲得尼曼基金會獎學金後前往哈佛大學，期間研究後共產主義國家的政治改革和法律制度。2010年2014年分別在在日本慶應義塾大學和北海道大學做訪問學者。

2012年到2014年，董郁玉還為『紐約時報』中文網撰寫評論，但在中國禁止記者向外國媒體投稿後停止。