哈貝克欲促進德國採礦業 以減少對中國的依賴

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據德國新聞網站商業內部人士網businessinsider.de報道，德國經濟部長哈貝克希望通過一個10億歐元的基金來促進德國礦業的發展，以減少對中國原材料的依賴。

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在經受了俄羅斯襲擊烏克蘭後的天然氣衝擊後，德國希望在原材料方面變得更加獨立。為此，政府希望通過一個新的基金，促進德國控制下的原材料開採。

據彭博通訊社報道，該基金每年將獲得10-20億歐元的資金，用於支持德國企業在國外的原材料項目以及恢復德國國內採礦業。這一促進基金是綠黨籍經濟部長哈貝克的新原材料戰略的一部分。德國政府振興國內礦業的計畫正變得越來越具體。該基金可能明年啟動。但相關融資協議尚有待紅綠黃聯盟批准。

哈貝克在其新的原材料戰略要點中宣布了原材料基金。其中一項措施是這樣的："除其他外，通過原材料基金支持提升國內和國外的生產能力。在德國、歐盟和世界範圍內確定和支持在提取、深加工和回收領域的戰略原材料項目。" 哈貝克在文件中對該基金的任務描述如下："該基金將提供贈款、股權、貸款和擔保，為原材料開採、深加工和回收項目提供資金（......）。"

早在執政聯盟協議中--即在烏克蘭戰爭之前--社民黨、綠黨和自民黨已同意：“我們希望促進國內的原材料開採。”

建立基金的背景是，許多原材料，如鈷、銅、鋰、矽和稀土，是經濟向氣候中立化轉型的必要條件。例如，風力渦輪機、電池或太陽能電池板都需要它們。根據德國經濟研究所的一項研究，德國90%以上的最重要原材料都依賴進口。

在烏克蘭戰爭帶來的衝擊後，哈貝克讓諮詢公司EY調查國家如何提高礦物原材料的供應安全。專家們確定了46種在戰略上對經濟不可或缺的原材料。德國對其中的39種依賴進口。在一半的關鍵原材料上，中國是最重要的，在某些情況下是唯一的生產商。

歐盟也在努力擴大歐洲的原材料開採和加工。為此，它正在制定一項原材料戰略，即《原材料法》。歐盟也正在與美國談判一項協議，以減少對中國的依賴。對關鍵原材料的扶持基金也可以制衡美國推出“降低通貨膨脹法”時宣布的巨額補貼。