是否支持駐法大使涉事採訪中的所有表態？中國外交部回應

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在4月24日中國外交部的例行記者會期間，中方發言人毛寧明確表達了中國承認烏克蘭等前蘇聯國家是主權國家這一立場。對此，現場路透社記者提問稱這似乎與中國駐法大使盧沙野的表態不同，並詢問“中方是否支持盧大使在接受LCI電視台採訪中的所有表態”。就這一問題，毛寧回應稱，自己的上述表態“代表中國政府的正式立場”。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:50 中國外交部發言人毛寧，攝於4月24日 © Reuters

記者會現場，塔斯社、法新社、華爾街日報、彭博社、路透社等均向發言人毛寧就中國駐法國大使盧沙野接受法國媒體LCI採訪期間有關克里米亞歸屬的相關表態提問。毛寧表示：“中方在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的，清晰的: 中方尊重各國主權獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。建交以來，中方始終秉持相互尊重、平等相待的原則，發展雙邊友好合作關係，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位”。

“關於烏克蘭問題，中方的立場是明確的、一貫的。我們願繼續同國際社會一道為推動政治解決烏克蘭危機做出自己的貢獻。一些媒體曲解中方在烏克蘭問題上的立場，挑撥中方同有關國家的關係，我們應對此保持警惕”。

被問及中國外交部是否認可駐法大使的言論，是否認為前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎，毛寧回應稱：“蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法的主體地位，這不否認蘇聯解體後，各加盟共和國具有主權國家的地位”。

被問及中國是否承認烏克蘭為主權國家，毛寧回應稱“你提到的國家（烏克蘭）是聯合國的正式會員國，只有主權國家才能正式成為聯合國的正式會員國，這是國際常識。中國根據聯合國憲章宗旨和原則以及和平共處五項原則，同烏克蘭建立和發展着良好的國家間關係。任何企圖挑撥離間，干擾破壞中國同相關國家關係的企圖，都是別有用心也不會得逞的”。

路透社隨後提問，指出毛寧做出的“烏克蘭等前蘇聯國家是主權國家”的表態和盧沙野大使的表態“似乎不同”，因此希望了解“中方是否支持盧大使在接受LCI電視台採訪中的所有表態”。對此，毛寧回應稱“首先我要告訴你，我的表態代表中國政府的正式立場。第二，在尊重各國領土、主權獨立和維護聯合國憲章、宗旨、原則方面中國無疑是記錄最好的國家”。

盧沙野的相關言論招致歐盟眾多國家的驚訝與憤慨。4月24日當天，歐盟外長在盧森堡舉行會議，討論烏克蘭戰爭和蘇丹局勢，同時也就歐盟與中國的關係進行探討。