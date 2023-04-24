盧沙野言論損害中國 習近平如何反應

盧沙野言論失控事件

中國駐法大使盧沙野否定前蘇聯國家主權地位，否定克里米亞歸屬烏克蘭的一番言論引發輿論海嘯，招致前蘇聯國家狂批，中國聲譽暴跌。

廣告 繼續瀏覽後續

不少觀察人士疑問，盧沙野是否得到了中國最高層指示？如果沒有，他個人怎敢如此囂張？中國高層，乃至中共總書記習近平是否知情，將會作出何種反應？

歐盟高層和法國外交部亦不點名地發出了疑問。歐盟外交最高負責人博雷利周日針對盧沙野的言論這樣表示，“歐盟只能假設這些不可接受的言論不代表中國的官方立場”。博雷利的說法顯然是一種溫和的外交辭令，其強烈的暗示不需做更多解釋。

而法國外交部周六深夜對盧沙野的相關言論表示“驚愕”，並要求北京澄清盧沙野的說法是否反映中國的立場。

盧沙野造成的傷害是難以估量的，近八十位歐洲議員致信法國外長科隆納，要求反擊“‘戰狼’言論”，宣布盧沙野為“不受歡迎的人”，這是在敦促當局下驅逐令了。

習近平雖然三月間赴克里姆林宮，向外界展示與普京的親密關係，但北京並公開承認俄羅斯2014年佔領的克里米亞歸屬俄羅斯，有人批評中國在對俄問題上首鼠兩端，難道盧沙野前述言論是“不小心漏了嘴”，有網友譏諷盧沙野“壞了聖上的大事”。

盧沙野放了一把火，北京尚無任何錶態，放任還是尷尬？令人想不通的是，盧沙野公然否認14個前蘇聯國家的主權地位，得罪那麼多國家，即使權衡利害，對北京有百害而無一利。盧沙野想做什麼？

有網友分析，盧的言論，從任何角度看都是在破壞中共的利益，但是在習自己的戰狼言論和整肅“執行力”的過程中，效忠，拍馬，揣測上意並加以發揮，就成了中共官員的護身符。“盧這次只是在過去幾年的軌道上開溜了沒剎住車。”

盧沙野的表現，即法新社分析中所指的“戰狼姿態”，其實與習近平黨中央的決策整體上是吻合的，戰狼外交，本身就是習近平誤判“東升西降”的產物。

在記者提及毛時代屠殺數百萬中國人的罪惡甚至禍及習近平家庭時，盧沙野以“八卦”懟之，避而不談，甚至以西方人權更壞來辯護。

這裡顯然觸及習近平的精神資源，不少觀察家指出，習近平自掌權以來，竭盡全力比肩毛澤東，在精神層面，在語言表達上，更是浸透了毛式風格。習氏上台採取的一系列對內加緊打壓，對外拋棄韜光養晦越來越強硬，明顯是在向毛澤東時代倒退。

北京會如何看待盧沙野的表現？盧沙野會像趙立堅一樣被閑置，或者像秦剛那樣得到高升？雖然退休但仍然不斷替黨中央發聲的前『環球時報』總編胡錫進出了一個主意：“第一，不要搭理那些抗議聲，讓他們自動涼下去好了”；“第二，中國外交官接受西方主流媒體採訪還是應該鼓勵的，不要怕惹出爭議……”“第三，中國目前的弱項是在輿論上被西方壓着，這種局面一定要突破……這當中出現一些問題和摩擦，我們得能承受，不要因噎廢食。”一位網友說，胡錫進的評論好像“並不快樂”。

中國自視大國，豈不知他的外交官放的這把火，對大國形象的損害何其嚴重？