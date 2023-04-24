聯合國：香港生育率全球最低 移民是解決方法

香港/人口

根據聯合國人口基金最新數據，全球有三分二的人口生活在生育率低的國家或地區，而香港的生育率更是全球最低，每名女性僅生育0.8名孩子。但基金指出，世人毋須憂慮有全球人口不足問題，只有歐洲須面對整體人口到2050年會減少7%的情況，而人口低對個別國家或地區帶來的老齡化等問題，可藉移民和施以針對性方法解決。

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根據聯合國人口基金本月19日公布《世界人口狀況》年報，全球婦女的平均生育率由1950年代的5，降至2021年的 2.3，接近所謂的可持續生育率的2.1。當中，香港以0.8的生育率成為全球最低生育率的地方，其次是韓國（0.9）丶新加坡（1.0），接着是生育率為1.1的澳門和聖馬力諾（San Marino），而中國內地和阿魯巴（Aruba）是1.2，一向被指生育率低的日本是1.3，遠高於香港。

聯合國報告沒有分析香港生育率低的原因，但港府統計處月2月指出，本地生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，由1991年的每千名女性誕下1281名嬰兒，跌至前年的772名，跌幅近40%，創30年新低。原因之一是疫下市民生育減少，而總和出生率更持續低於更替水平；其次是女性遲婚和單身人數比例上升。

聯合國報告又指，從現在到2050年，歐洲是唯一預計將出現整體人口下降的區域，預計人口會減少7%。但展望未來，卻未見有人口不足危機，因為根據聯合國經濟和社會事務部門去年發表的報告，低生育率會被上升的移民率所抵銷，預料全球237個國家和地區中，只有61個地方的人口會在2050年前減少1%。

鄭立：港人不需生育 沒下一代便沒有傷害

報告承認，低生育率會對個別國家或地區造成人口減少丶老齡化丶扶養率等問題，但重申這可透過移民去解決，強行提高生育率，長遠效用不大。報告促請當局制訂政策，釋放婦女勞動力，讓婦女可有真正的選擇權；並針對移民可能引起的族裔民族主義問題，制訂消弭經濟和文化憂慮的政策，強調移民與拉低工資之間共無必然關係。

相對部分地區人口減少，基金指出，到了2050年，有八個國家將佔全球人口預計增長的一半，它們分別是剛果（金）丶埃及丶埃塞俄比亞丶人口第一大國印度丶尼日利亞丶巴基斯坦丶菲律賓及坦桑尼亞。

聯合國建議的解決之道，與香港專欄作定鄭立的建議雷同，雖然是以諷刺方式道出。鄭立今(24日)在《明報》以《零個就夠曬數》為題指出，似乎受儒家文化影響的地區，生育率都特別低，確是值得研究，但「生育率低可能根本不是問題，(因為)港人根本不需要生育。」

他在諷刺部分港人一些錯誤觀念後總結說，香港根本不需提升生育率，因為這「對香港並不重要。沒有下一代就不會害了下一代，不如直接追求零生育率，還可節省醫療開支。勞動力可以靠外勞補充，有錢人靠外勞賺夠錢了就全家移民去西方國家，不就行了？」

去年上海封城期間，一名全定檢測陰性的男子，面對穿着全套防護服的警察揚言若他們拒絕轉移隔離，將會受罰並影響三代時說：「我們是最後一代，謝謝。」