香港富豪人數十年減27% 跌幅全球第七 新加坡反升四成 超前香港勢成

香港/經濟

香港擁有百萬富翁的人數已被新加坡超前 2023年4月24日

被收緊管治的香港，正面對人財兩失的局面：一個全球富翁人數的排名榜顯示，香港的百萬富翁人數雖然重返「十大」，全球排名第七位，但放眼十年，其富翁人數卻大減兩成七，是全球「富豪走佬榜」的第七位，只較非洲安哥拉首都羅安達稍好。相反，其區內競爭對手新加坡，十年間的富翁人數增加四成，去年更穩坐全球第五位，連年領先香港。

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值得留意的是，富豪在去年已重返仍受防疫措施影響的中國，北京和上海的排名各升一級至第八和第九位，但未及疫情前。十年間，中國富豪人數平均升86%。

在英國的投資移民顧問公司Henley & Partners與在南非的環球財富情報公司New World Wealth本月18日發表聯合報告，按截至2022年底的富人資產計算，在96個上榜城市中，有至少100萬美元(下同)可作投資的流動資產的百萬富翁有435萬名，至少有1億（centimillionaires）身家的千萬富翁則有9845人，至少有十億資產的億萬富豪亦有927人。

按百萬富翁人數排名，全球最多富翁的頭六個城市，排名與前年一樣，分別是紐約丶東京丶三藩市灣區丶倫敦丶新加坡及洛杉磯，而在2019年後便跌出「十大」的香港，今次重回前列，排名全球第七位，已超前2019年中，即反修例運動初起時的全球第八位的排名，但仍未重拾香港十年前曾是亞太區第二多富翁城市的美譽。

富豪離港源於政局及中國打壓 2019年中成轉折點

值得注意的是，新加坡超前香港的勢態，短期內難以翻轉。在2019年中仍落後香港兩位的新加坡，前年已反超香港七位，百萬富翁人數更是香港的兩倍；到了去年，新加坡穩坐第五位，有逾24萬名百萬富翁，人數多香港八成半。Henley公司指出，新加坡未來會是富豪移入國，其財富數據研究主管Andrew Amoils更向當地的《聯合早報》指出，新加坡今年可望再吸入3500個百萬富翁，大部分將來自中國。相反，香港則會繼續有富豪遷離

Henley公司行政總裁Juerg Steffen2021年初曾以「觸目驚心」(startling)來形容在2019年有4200名富豪離開香港的情況，人數排名最多富豪遷出城市的全球第四位。他分析，這可能與當年持續的政治危機和對民主的擔憂日益增加有關，而2020年更是首次有大量(significant)富人離開的年份，而在當地普遍動蕩不安和中國打壓的情況下，相信富豪遷離的趨勢會持續。

他的分析至今仍有意義。財經評論員顏寶剛上周對自由亞洲電台把香港富豪離開歸咎於中國代香港製訂的《港區國安法》，因為國安法令香港的政治和法律環境與中國相似，在港的中國富豪自然會計畫把資金搬離香港，減低受國安影響的風險，而新加坡是區內一個理想的替代地點；另一方面，中國富豪若要調離資金，亦會舍香港而取新加坡，這從去年公布的福布斯富豪榜，新加坡有半數富豪來自中國便可見一斑。

美國媒體CNBC曾報道，自中國國家主席習近平提出「共同富裕」後，中國富豪加快把資金調往更佳存放地點的步伐，方法之一是設立「家族辦公室」來轉移資產，當中不少人選擇新加坡。

美國富豪佔全球29.7% 平至增63.7% 遠超中國

作為全球第二大經濟體的中國，北京和上海分別有12.82萬和12.72萬名百萬富翁，排名全球第八和第九位，但仍比2019年中時的第五和第六位稍遜，只是已較2021年的排名有所進步。

連深圳丶廣州及杭州在內，中國今次共有五個城市上榜，合共有35.5萬名百萬富翁，佔全球富翁人數8.2%。上述五市在過去十年，百萬富翁人數增長迅速，由70%(北京)至105%(杭州)不等，平均增幅達86.2%，而杭州的增幅之大，更是全球之冠。

不過，與全球第一大經濟體的美國相比，中國仍然難以望其項背。美國有15個城市上榜，「十大」佔三位，榜首紐約便有34萬名百萬富翁，接近中國五城總數；15城合計，美國共有129.26萬名富翁，佔全球總數三成。

有關比例，與財富數據公司Wealth-X的相近，近五年的佔比亦相差不遠，而在這高基礎上，Henley數據發現，美國15市的富翁人數，在過去十年仍有24%(芝加哥)至102%(德州的柯士甸)不等的增幅，平均增幅亦高達63.7%。

報告亦顯示，多國的百萬富翁人數在過去十年有所減少，當中以正入侵烏克蘭的俄羅斯的跌幅最大，分別是減少44%的莫斯科和大跌38%的聖彼德堡，兩市分據全球富豪人數減幅榜的「首位」和第三位；排第二位的，是南非的「經濟首都」約翰內斯堡，而行政首都比勒陀利亞的35%跌幅亦令它排在「富豪走佬榜」的第四位；而香港則以減少27%，與非洲安哥拉首都羅安達的28%跌幅分佔「富豪走佬榜」的第七和第六位。