馬克龍譴責盧沙野語言不當  巴黎敦促中國大使與北京保持一致

盧沙野言論失控事件

在中國駐法大使盧沙野發表有關否認前蘇聯國家主權地位言論引發軒然大波後，2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧來到北京的外交部辦公室試圖向媒體澄清中國立場。

中國駐法大使盧沙野4月21日在媒體採訪時質疑前蘇聯國家的 "主權地位"，法國總統馬克龍周一譴責中國駐法大使“語言不當”。法國外交部專此召見盧沙野後也發表了相關聲明。

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馬克龍在比利時奧斯坦德舉行的海上風電峰會的間隙表示：“我認為外交官不應該使用這種語言。”他補充說：“因此，我全力聲援那些在解讀歷史和邊界方面受到攻擊的國家”。

盧沙野有關言論周末在歐洲引爆輿論譴責，根據法國外交部發表的聲明，法國外交部周一召見中國駐法大使，就其宣稱“前蘇聯國家在國際法下沒有有效的地位，因為沒有國際協議落實他們的主權國家地位”表示“震驚”。

法國外長科隆納辦公室主任召見盧沙野談話時發表聲明強調，“包括中華人民共和國在內的國際社會，都承認蘇聯解體後在其邊界內獲得獨立或恢復獨立的15個國家，並通過雙邊協議，與這些國家建立或重新建立外交關係。因此，對尊重所有這些國家的主權獨立及領土完整提出質疑是不可接受的”。聲明指出：“這是『聯合國憲章』的基本原則，對所有國家都有約束力。”

法國外交部特彆強調曾屬於前蘇聯集團的烏克蘭的國家地位，法方聲明指出，在蘇聯解體後，包括中國在內的整個國際社會，都承認包括克里米亞在內的烏克蘭為聯合國成員國。“中國並承認1994年12月4日簽署的『布達佩斯備忘錄』的有效性，並於簽署當日發表向烏克蘭提供安全保障的聲明。”

盧沙野周五接受法國電視台LCI專訪時，記者詢問：“在您眼中，克里米亞，屬於烏克蘭嗎？”盧沙野回答稱：“不一定，這取決於我們如何看這個問題…..問題沒那麼簡單。這是一個歷史問題。克里米亞最早屬於俄羅斯，在蘇聯時代，赫魯曉夫把它送給了烏克蘭”。

盧沙野進而發揮說，“根據國際法，這些前蘇聯國家不是實質的主權國家，因為沒有國際協議來具體定位他們的主權國家地位”。

盧沙野的這番言論引爆輿論海嘯，特別激起烏克蘭以及波羅的海國家的憤怒。周一，作為歐盟成員國同時也是北約成員國的波羅的海三國分別召見所在國中國大使抗議，並要求北京澄清立場。

同日，北京試圖和緩局面，中國外交部發言人毛寧表示，“中國尊重1991年底蘇聯解體後誕生的各共和國的主權地位”。

毛寧還表示，“中國尊重所有國家的主權獨立及領土完整，並維護聯合國憲章的宗旨和原則。”

法國外交部門周一表示，已“注意到”北京的這些“澄清”。

法國外交部周一表示，已“注意到”中國外交部4月24日作出的“澄清”，敦促中國大使以符合本國官方立場的方式發表公開言論。