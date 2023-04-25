俄軍轟炸烏克蘭博物館 澤連斯基譴責俄羅斯破壞歷史文化

俄羅斯/烏克蘭/澤連斯基/空襲

俄羅斯4月25日周二以導彈攻擊烏克蘭一座博物館，造成2人喪生、10人受傷後，烏克蘭總統澤連斯基譴責這種野蠻暴行，並指責俄羅斯試圖抹去烏克蘭的歷史和文化。美提議G7對俄實施全面出口禁令，歐盟日本反對。

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法新社報導，這座歷史博物館位於鄰近烏克蘭東北部前線的城市庫皮揚斯克（Kupiansk）。澤連斯基在Telegram上表示："還有人被困在瓦礫堆下。"

澤連斯基並發布一段視頻，可以見到一些身穿軍裝的人在一棟部分被毀的建築物間踩着碎石行走，建築物的窗戶已全被震碎。

澤連斯基表示，有一名博物館員工喪生，但哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍後表示，已在瓦礫堆下挖出另一具屍體。

澤連斯基指責俄羅斯正用野蠻的方式殺害烏克蘭人，指責莫斯科"正竭盡全力摧毀烏克蘭的歷史、文化和人民"。

烏克蘭在去年9月收復了東北部的重要鐵路樞紐庫皮揚斯克。由於越來越擔心俄羅斯可能推進重新佔領該城市的行動，烏克蘭在今年3月初下令居民撤離。

另據英國"金融時報"報導，七國集團5月領導人峰會前，美國在協商中提議成員國對俄羅斯全面禁止出口，但遭到歐盟與日本反對。

根據"金融時報"見過的一份G7廣島峰會聲明草稿，在對俄羅斯實施的貿易制裁部分，各國領導人可能打算以僅含少數豁免的全面出口禁令，取代目前依產業而定的制度。豁免品項包括農產品和醫療產品等。

根據2名官員的說法，這是美國提議的做法。原因是現存對俄制裁製度充滿漏洞，導致莫斯科還能繼續進口西方科技，使美國越來越不滿。

不過，根據3名聽取過討論過程簡報的人士透露，在上周召開的預備會議上，日本與歐洲聯盟的代表暗示這種做法恐怕不可行。

G7各國領導人將於5月19日起在日本廣島召開為期3天峰會，討論內容預計主要包括俄烏戰爭的影響、經濟安全、環境投資與印太地區。