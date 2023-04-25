北京以分裂國家罪指控台灣民族黨副主席楊智淵 台北呼籲儘速放人

兩岸關係

北京當局以“分裂國家罪”逮捕起訴台灣民族黨副主席楊智淵。

中國最高人民檢察院周一發布消息稱，台灣民族黨副主席楊智淵涉嫌“分裂國家罪”，移送溫州市檢察院審查起訴。台灣陸委會譴責“陸方恣意逮捕台灣民眾，嚴重傷害權益”，呼籲中共儘速釋放楊智淵回台。

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楊智淵現年33歲，台灣民族黨創始成員，並於2019年接任該黨副主席。台灣民族黨主張“台灣人民有權利要求公投建國”，他的推特帳號自我介紹：“堅持獨立自主，堅決反共，華人共榮”。

根據多家媒體報道，楊智淵去年被誘騙到中國大陸參加圍棋比賽或從事商業活動，隨後遭到逮捕。中國官媒新華社去年8月3日報道，溫州市國安局以涉嫌危害國家安全為名對楊智淵“實施刑事拘傳審查”。抓捕楊智淵的時間，恰好是美國眾議院議長佩洛西訪台後離開的時間，此舉似有明顯的報復特徵。

中共官媒央視羅列的楊智淵的“罪名”包括，長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立“台獨”組織“台灣民族黨”，以“推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國”，大肆鼓吹推動“公投建國”，高調推行“急獨”路線，策畫實施“台獨分裂活動”等等。

台灣陸委會4月25日重申楊智淵無罪，“呼籲中共應儘速釋放楊員回台”。陸委會表示，自去年8月以來，多次透過管道敦促中方儘速安全釋放楊智淵，都沒有得到正面回應。

陸委會強調，在兩岸新冠病情趨緩，雙方人民希望兩岸恢復正常往來之際，“陸方恣意逮捕台灣民眾，嚴重傷害國人權益，製造恐懼，勢必不利兩岸間交流活動。”

台灣行政院長陳建仁周二呼籲中方早點讓楊智淵回到台灣，保障前往當地的台灣民眾都能得到人身安全。

台灣人權工作者李明哲2017年被中國當局以“顛覆國家政權罪”逮捕，判處五年刑期，去年4月才獲釋返回台北。

最近，台灣出版集團八旗文化總編輯富察3月份去大陸探親後突然失聯至今，目前傳出富察在上海遭警方秘密逮捕的消息。

台灣自由時報24日援引李明哲表示，富察被抓捕，事實上是“中國政府把打壓出版言論自由的手，直接伸進了台灣的出版業”。