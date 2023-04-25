台灣八旗文化出版社總編富察在上海失聯傳被秘捕引熱議

台灣出版社主編在中國失聯

台灣八旗文化出版社總編輯富察今年3月去中國大陸在上海失聯至今，被懷疑遭“秘密拘捕”。台灣自由時報引述李明哲指出，此舉顯示中共已將打壓出版言論自由的手伸進了台灣出版業。

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台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）今年3月去中國大陸辦理註銷戶籍手續，失聯至今，被懷疑在上海被“秘密拘捕”，這個消息在台灣和海外華文圈兒持續發酵，受到關注。

據台灣自由時報4月24日消息，曾被中共關押的台灣非政府組織工作者李明哲發文強調說，富察被抓捕，事實上是“中國政府把打壓出版言論自由的手，直接伸進了台灣的出版業”，他並說，“這是富察事件最應該被討論的問題”。

據台灣陸委會副主委詹志宏4月20日表示，台灣政府一直關注事態發展，但必須充分尊重家屬意見，詳情不便對外說明。

據台灣上報4月24日刊出一篇“投書”介紹，富察本名李延賀，滿族人。1971年出生於遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌，並於2013年領取中華民國居留證。

上報還例數了八旗文化出版社出版的作品：流亡美國異議人士、理論家、史學家劉仲敬的《中國窪地》、《逆轉的東亞史》、《韭菜與窪地》等十多部作品；美籍華人裴敏欣的《出賣中國》；日本法學博士熊倉潤的《新疆》；日本產經新聞社台北支局長矢板明夫的《曾經以為中國最幸福》（與石平合著）、《人民解放軍的真相》；以及流亡海外的中國經濟社會學者何清漣的《紅色滲透》、《中國：潰而不崩》（與程曉農合著）...，該報指出，這些不見容於北京當局的出版品，對於啟蒙讀者了解中國有相當貢獻。

同時，上報也介紹了已故作家李敖之子李戡有關富察是“中共地下黨”的說法。後者在臉書上寫道：“富察是中共派來台灣工作的黨員，他這次被抓，...是因為作為黨員在台灣工作失敗而被整肅”。李敖之子還說，富察“出版這麼多和中共意識形態嚴重對立的書，全都得到上級准許...”。

上報說，值得關注的是，李戡在這件事披露出來的前20天即預先發文（3月31日）指出，「台派陣營的中共卧底回老家被抓了」，時點恰巧是富察被捕的時間...

對於“富察是共諜”的說法，台灣自由時報引述日本產經新聞社台北支局長矢板明夫指出，當八旗出版社的總編輯富察在中國被秘密羈押、失去了人身自由時，有人竟在既無人證又無物證的情況之下，說富察是中共間諜。讓人覺得既憤怒、又悲哀，想到中國有句話叫「殺人誅心」。矢板明夫認為，現在應該譴責的，是中國政府踐踏法治和人權的事實。而不是用誅心之論來分化台灣社會。