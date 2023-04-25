拜登宣布競逐連任 共和黨指與現實"脫節"

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現年80歲的美國總統拜登4月25日周二在推特上宣布競逐連任，拜登承諾要恢復美國工薪階層的“尊嚴”，呼籲選民讓他"完成這項工作"。共和黨指拜登爭取連任與現實"脫節"。

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拜登在一段3分4秒的視頻中說，他就任後最初幾年一直在為民主和自由奮鬥，他並警告"MAGA極端分子"正在威脅這些自由。MAGA一詞取自特朗普競選口號"讓美國再次偉大"（Make America Great Again）的縮寫。

拜登在影片中表示："4年前我角逐總統的時候，我說，我們在為美國的靈魂而戰，現在我們依然如此。這就是我角逐連任的原因。"

現年80歲的拜登如果成功連任，到第二任期結束時將年滿86歲。

共和黨方面，前總統特朗普已經宣布將再度角逐總統。

分析指，美國現任總統在尋求連任時傳統上具有壓倒性優勢，但拜登爭取連任面臨特別的阻力，包括他的年齡問題、經濟表現、前總統特朗普再戰白宮，以及國際變局等因素。

首先，拜登在2021年就任總統時78歲，已經是美國史上最高齡的總統。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲，任期屆滿時會是86歲，幾乎比先前的記錄保持人美國前總統里根大10歲，里根在77歲時第2任期屆滿。儘管拜登今年2月的年度健康檢查報告稱他"適合履職"，但仍有人懷疑他如此高齡，可能突然出現健康惡化的風險。

經濟方面，拜登面臨的最大的經濟挑戰是遏止通貨膨脹。這是一個他幾乎無法控制的問題。不過儘管目前物價仍然遠高於疫情之前，但正在逐漸下滑。另外，拜登競選連任的最關鍵因素之一是他的共和黨對手是否是特朗普。

拜登宣布爭取連任，共和黨立即回擊，聲稱他與現實"脫節"。共和黨全國委員會（Republican National Committee）周二在聲明中說："拜登製造一個又一個危機後，竟如此脫節，認為他有資格再任4年。"

聲明中說，如果選民讓拜登再任4年，"通貨膨脹將會繼續飆升，犯罪率將會攀升，更多芬太尼（fentanyl）將跨越我們開放的邊界，學生會繼續在學習上落後，美國家庭的處境將會更糟"。