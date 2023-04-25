法國密切關注蘇丹停火 各國加緊撤僑行動

蘇丹/法國/美國/撤僑

蘇丹交戰各方在美國調停下達成的72小時停火，4月25日周二得到部分遵守；與此同時，西方各國、阿拉伯國家和亞洲國家加快撤僑行動。法國表示將密切關注停火有效得到遵守。另據悉，蘇丹國家實驗室被佔據，世衛擔心引發生化危機。

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法新社消息，法國周二對蘇丹交戰各方接受停火表示歡迎。法國外交部在一份聲明中稱，法國將密切關注有關的停火協議是否得到有效遵守，以使平民得以撤離戰區並提供人道主義援助。

法國外交部的聲明對在美國努力下，各方達成72小時停火表示歡迎。法國並呼籲蘇丹交戰各方充分遵守停戰協議，特別為人道主義援助及平民撤離戰區提供便利。

法國外交部的聲明稱，法國將對各方停止敵對行動予以關注，以為達成長期停火併開啟政治談判提供可能。

在美國與沙特阿拉伯的調解之下，蘇丹交戰各方已同意停火72小時，該協議定於當地時間24日午夜（國家標準時間當日22:00）生效。

美國國務卿布林肯在周一表示，經過為期兩天的緊張談判，停火協議將於25日開始執行。在過去的一周內，交戰雙方都沒有遵守幾項臨時的停火協議。布林肯在一份聲明中表示，“在此期間，美國敦促蘇丹武裝部隊與快速支援部隊立即全面維護停火協議。為了支持戰事的持久結束，美國將與區域和國際夥伴以及蘇丹平民利益相關者進行協調。”

法新社報道，72小時停火協議周二得以部分遵守。

與此同時，各國利用交戰雙方達成的72小時停火協議，紛紛加快撤僑行動。

據一位歐洲官員稱，在蘇丹衝突前居住在該國的約1,500歐盟成員國人員中，已有 1000多人撤離。

法國已關閉駐喀土穆大使館，在撤出538中包括209名法國僑民。 周二，一艘法國護衛艦停靠在蘇丹東部的蘇丹港，將大約500名聯合國人員撤離到沙特阿拉伯的吉達。

德國方面，據外交部長貝爾博克表示，德國已經通過德國航空成功撤離了30個國家和地區的近500人。 德國將於周二晚上組織最後一次從蘇丹撤離行動。

英國周二宣布開始用軍機撤離其僑民。 大約 2,000名駐蘇丹的英國人表示希望從該國撤離。

據美國國務院稱，在上周六美國政府人員從喀土穆撤離後，大約100名美國特種作戰部隊通過直升機協助不到一百人撤離蘇丹。

聯合國安理會計畫於25日就蘇丹問題召開會議。

蘇丹衛生部表示，衝突爆發以來，已導致約460人死亡，超過4000人受傷。

世界衛生組織駐蘇丹代表阿比德表示，位於喀土穆的蘇丹國家公共衛生實驗室已衝突中其中一方控制並用作軍事基地。實驗室技術人員已被驅離。由於實驗室儲存了小兒麻痺症、麻疹和霍亂等病原體樣本以及血液庫存，他形容情況極度危險，擔心會出現生化危機，但他沒有透露是衝突哪一方控制實驗室。