中國人偷渡美國

逃離習近平終身執政的中國 10月到今年2月偷渡美國人數暴增12倍

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美國亞利桑那州Tohono O'odham Nation的美墨邊境，邊境圍欄伸向遠方。路透社攝於2022年8月31日。
美國亞利桑那州Tohono O'odham Nation的美墨邊境，邊境圍欄伸向遠方。路透社攝於2022年8月31日。 Thomson Reuters Foundation - REBECCA NOBLE
作者： 舊金山特約記者 王山
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從去年10月習近平在中共20大上第三次連任中共總書記，到今年3月習近平在中國第14屆全國人大上第三次連任中國國家主席，中國人通過美墨邊境偷渡美國人數暴增，美國海關及邊境保護局(CBP)在美國西南邊境查緝偷渡來美的中國人4271名，為全年同期的12倍。

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華爾街日報報道說：在習近平治理下，遭受擠壓的私人企業被迫裁員，企業家選擇遠走他鄉；習近平第三任期展開之後，許多人憂心政治迫害趨於惡化而踏上危險重重偷渡之旅通過拉丁美洲美墨邊境闖關的中國移民"是正在大量外流的中國人口其中一部分。

 

德州麥倫市(McAllen)格蘭德河谷天主教慈善組織(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)負責人皮特爾(Norma Pimentel)說，收容所員工以前每個幾個月才會看到中國移民，而現在，突然之間，我們看到很多從中國來的人。她說，最近曾在一天之內出現50名中國移民，有時候一天之內收容的移民當中約有25%來自中國。

 

根據聯合國難民總署統計，2022年中期，全球各地共計有11萬6868名中國籍人士尋求庇護，比2012年底習近平初掌權時的1萬5362人增加許多。華爾街日報，這個統計數字並不包括持工作、觀光或其他簽證進入其他國家的中國公民。

 

巴拿馬政府公布的移民遷徙數據顯示，2023年1月至3月間，有3855中國移民1穿越南美洲與中美洲之間地勢險峻的達連隘口(Darien Gap)，以美國為目標持續前進。相較之下，2022年一整年通過達連隘口的中國公民有2005人，2010年至2021年之間累計只有376名中國公民通過達連隘口

 

華爾街日報報導，根據十多名正在進行偷渡或最近才闖關成功中國移民訪問，選擇從拉丁美洲展開偷渡之旅的中國移民，通常屬於低收入、教育與技能程度偏低的族群，幾乎沒有機會可以申請到美國簽證。這些民眾當中，很多人在新冠疫情期間受到封城影響或與中國政府當局發生衝突，變得一無所有。

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