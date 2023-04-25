逃離習近平終身執政的中國 10月到今年2月偷渡美國人數暴增12倍

中國人偷渡美國

從去年10月習近平在中共20大上第三次連任中共總書記，到今年3月習近平在中國第14屆全國人大上第三次連任中國國家主席，中國人通過美墨邊境偷渡美國人數暴增，美國海關及邊境保護局(CBP)在美國西南邊境查緝偷渡來美的中國人4271名，為全年同期的12倍。

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《華爾街日報》報道說：在習近平治理下，遭受擠壓的私人企業被迫裁員，企業家選擇遠走他鄉；習近平第三任期展開之後，許多人憂心政治迫害趨於惡化，而踏上危險重重偷渡之旅。通過拉丁美洲向美墨邊境闖關的中國移民"是正在大量外流的中國人口其中一部分。

德州麥卡倫市(McAllen)“格蘭德河谷天主教慈善組織”(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)負責人皮門特爾(Norma Pimentel)說，收容所員工以前每個幾個月才會看到中國移民，而現在，突然之間，我們看到很多從中國來的人。她說，最近曾在一天之內出現50名中國移民，有時候一天之內收容的移民當中約有25%來自中國。

根據聯合國難民總署統計，2022年中期，全球各地共計有11萬6868名中國籍人士尋求庇護，比2012年底習近平初掌權時的1萬5362人增加許多。《華爾街日報》說，這個統計數字並不包括持工作、觀光或其他簽證進入其他國家的中國公民。

巴拿馬政府公布的移民遷徙數據顯示，2023年1月至3月間，有3855中國移民1穿越南美洲與中美洲之間地勢險峻的“達連隘口”(Darien Gap)，以美國為目標持續前進。相較之下，2022年一整年通過“達連隘口”的中國公民有2005人，2010年至2021年之間累計只有376名中國公民通過“達連隘口”。

《華爾街日報》報導說，根據對十多名正在進行偷渡或最近才闖關成功中國移民訪問，選擇從拉丁美洲展開偷渡之旅的中國移民，通常屬於低收入、教育與技能程度偏低的族群，幾乎沒有機會可以申請到美國簽證。這些民眾當中，很多人在新冠疫情期間受到封城影響或與中國政府當局發生衝突，變得一無所有。