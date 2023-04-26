不滿聯合國經社文香港報告 有議員直斥是假新聞 促港府積極澄清方法顯特色

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聯合國經濟丶社會與文化權利委員會上月發表報告，促請港府檢討《港區國安法》以保障港人自由，多名香港立法會議員在討論報告時，對結論表達強烈不滿，要求港府除發新聞稿澄清和反駁外，須更積極回應。其間，有議員直指這些「失實」結論根本就是「假新聞」，建議要找出有「特別不道德丶不專業」情況的委員，定向加強發放資料或予以譴責，讓他們知道如此行事須付出代價。

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出席立法會政制事務委員會昨(25日)午相關會議的政制及內地事務局副局長鬍健民，對以多媒體影片或更主動「說好香港故事」的建議表示會加以考慮，有些則會向中央的外交部反映。

聯合國經社文委員會就香港根據《經濟丶社會與文化權利的國際公約》提交的第四次報告所舉行的會議是昨午立法會委員會會議的其中一項議程，但卻變成對經社文委員會的批駁會議，發言的十名議員均對其結論報告表示不滿丶不接受或反對，直指報告是「失實」丶「偏頗」丶「離譜」。

何君堯：中國奉行戰狼外交 「你咬我一嘢，我咬你十嘢」

眾多議員均認為港府單是出新聞稿是不足夠的，律師出身的何君堯議員直言，明白香港有些回應要經國家的外交部，但中國現在實行的，「是戰狼外交，你咬我一嘢，我咬你十嘢，點解結論咁不利，我們咁軟弱無力？」

而議員的積極建議亦令人大開眼界。形容經社文委員會結論是「立場荒誕……用語言藝術達到無理由丶無理據的結論」的前保安局長丶新民黨議員黎楝國建議，當局不應等待兩年後交代進展時才工作，須頻密地指出委員會「亂嗡」，「要日日講丶次次講丶向全世界講」，像外交部般辦定期的記者招待會。

另外，師承北京「小護法」王振民的政制會副主席李浩然，則要求出席官員羅列有「特別不道德丶不專業」情況的委員，介紹他們的立場和行為表現，若研究發現他們的言論有預設立場，便加以公開，讓人知道他們不是太恰當，甚至問：「可否對他們出任這些職位有所保留 ？」另一建議就是邀請這些委員來港實地考察。當被官員告知聯合國已於2005年發出指引，建議不要受邀探訪，以防影響審議報告結果後，李繼續要求港府官員向這些委員發電郵以陳述真實信息，使對方下次審議時「有啲良心」，減少戴「有色眼鏡」。

官員：委員提問不偏頗 結論卻離譜

副局長鬍健民回應時重申，是否針對性或定向發信息給委員，須配合國家，會向外交部駐港公署反映。至於那些經社文委員對香港事務有特別立場，他指出，委員之間各有分工，而他們在提問時，並不是那麽偏頗誇張，不覺得有那些委員特別離譜，但報告結論則相當偏頗，認為是委員會偏聽之過。

最後，委員會主席周浩鼎總結時表示，經社文委員會發表的結論是「失實」的，「偏頗已不足以形容它，根本就是筆墨難以形容的假新聞」，應以恆常的記者會「直斥其非」，促請當局考慮；另一建議就是發信直接譴責相關聯合國委員，讓他們知道繼續這樣做是有代價和成本的，亦可起立此存照之效；他又建議港府另起爐竈，自行發另一份報告。

發言議員中，只有出身民主黨的新思維主席狄志遠趁機要求當局保證遊行示威自由，減少對遊行的要求，以免國際社會覺得香港的遊行示威自由被國安法削弱。但與此同時，李浩然則期望眾人謹記「黑暴」，指2019年11月11日有市民因言語不合而被人燃着粉末燒傷，建議在當天舉行紀念活動，提醒市民「黑暴行為」對社會有巨大傷害。

聯合國經社文委員會就香港履行相關國際公約的情況於2月進行審議，3月發表審議報告，關注《港區國安法》對司法獨立丶組織工會丶教育和文化等多方面權利的限制，促請中港政府檢討國安法，確保港人得享上述權利及自由；另又建議當局廢除國安熱線，指熱線影響公民社會丶工會丶教師等群體的工作及表達自由。港府即晚發表五千字長文回應，指委員會偏聽偏信，「妄議」香港人權狀況，甚而將「審議工作政治化」；對委員會的失實和誤導內容表示「強烈不滿和堅決拒絕」。