中國宣布將派特別代表前往烏克蘭訪問

中國/ 烏克蘭

中國外交部歐亞司副司長於駿4月26在中外媒體吹風會上就習近平和澤連斯基的通話做了說明，並指出，中方將派特別代表前往烏克蘭等國訪問。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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00:44 中國外交部歐亞司副司長於駿，攝於2023年4月26日 © AP

於駿表示：“不久之前，習近平主席應約同烏克蘭總統澤連斯基通了電話。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通”。美聯社引用於駿的話指出，其中一位代表將是外交部歐亞事務特別代表李輝。

於駿還表示，“習近平主席同澤連基總統通話，體現了中國在國際事務中客觀公正的立場和大國擔當”...“相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。雙方要着眼未來，堅持從長遠角度看待和謀畫兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展”。“中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火，恢復和平做出自己的努力”。

目前中國聲稱自己在俄烏戰爭中立場中立，但拒絕批評莫斯科對烏克蘭的入侵。習近平和普京在2020年2月俄軍入侵烏克蘭前發表過聯合聲明，稱兩國政府有着“無限的友誼”。中國政府在今年2月發布了一項和平建議，呼籲停火和談判。中國國家電視台在報道時表示，“談判是唯一可行的出路”，“核戰爭沒有贏家”；並敦促有關各方在處理核問題上應保持冷靜和剋制，嚴肅看待自身和人類的前途命運，共同管控危機。