中國火星探測器祝融可能還要再“休眠”一會兒

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中國的全機器人火星探測器祝融自 2022 年 5 月以來處於比預期更長的休眠狀態，據祝融的太空使命設計師表示，可能遇到了過多的沙塵堆積，影響吸光充電。路透社稱，此番透露這打破了數月以來祝融號消息的沉默。

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以中國神話中的火神祝融命名的機動車預計將從 2022 年 5 月進入計畫中的休眠模式後應於 12 月蘇醒，但又因為隨着冬季，太陽輻射下降減少了它的發電量。

中國火星探測計畫總設計師音譯為張榮橋說：“自從火星車進入休眠狀態後，我們就沒有與它進行過任何交流。但我們每天都在監測它，知道它還沒有醒來，這可能是因陽光還沒有達到發電的最低水平。”據他解釋，意外的灰塵堆積很可能影響祝融發電醒來的能力。

根據美國國家航空航天局繞火星運行的探測器上的攝像頭所攝圖片顯示，中國的火星探測器至少自去年 9 月以來就沒有動過。

中國火星探測器祝融號重 240 公斤，擁有包括一台高分辨率地形相機在內的六台科學儀器，在 2021 年 5 月順利在火星着陸後，負責研究這顆行星的表層土壤和大氣層。藉助太陽能，祝融還使用探測雷達尋找該星球生命的歷史跡象，包括地下水和冰。

據中國科學家說，中國火星車已經在火星表面探索停留了 358 天，行駛了 1,921 米遠，遠遠超過了原定三個月的任務時間跨度。

據路透社說，除了祝融之外，另外兩輛機器人探測車則一直在火星上運行，但這是美國宇航局的“毅力號”和“好奇號”，前者在火星表面漫遊了兩年多，後者在火星表面行動了十多年。