台灣稱漢光軍事演習今年聚焦突破封鎖保衛軍力

台灣/漢光演習

台灣國防部26日表示，考慮到中國最近的軍事演習，台灣今年的年度漢光軍事演習將側重於打擊對台灣的封鎖並保存台灣軍隊的戰鬥力。

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台灣軍演聚焦突破封鎖、保存實力。據台灣國防部透露，漢光演習將分為兩部分：5 月 15 日至 19 日的桌面推盤演習，以及 7 月 24 日至 28 日的動員部隊參加實彈演習。

路透社引述台灣國防部說，今年的漢光演習重點將放在作戰部隊的“保護實力”和“海上攔截”上。該部表示，這將包括使用民用機場和分散空中資產，以及偽裝地面部隊。海軍部分將整合海、空、陸力量打擊敵軍和兩棲攻擊艦，並保護海上通道和反封鎖。

台灣方面稱，“當然，台灣的演習是基於中國軍隊入侵台灣的威脅及其最近在台灣周邊的軍事演習。”

據路透社說，中國海軍上周發布了一段精心製作的視頻來慶祝海軍建軍 74 周年，視頻顯示中國航母山東艦和新型兩棲攻擊艦模擬攻擊並在“西太平洋海域”某處登陸，被指暗示正在籌畫對台灣的軍事行動。

儘管台灣軍隊總體上訓練有素，裝備精良，並擁有主要是美國製造的硬件，但中國擁有巨大的軍力數量優勢，並且正在增加隱形戰鬥機等先進設備。