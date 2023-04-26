尹錫悅涉台講話後 韓國邀請習近平訪問首爾

韓國/中國

2023年4月18日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統辦公室接受路透社採訪時講話。

韓國總統尹錫悅邀請中國國家主席習近平訪問韓國。此一邀請，由韓國駐中國大使轉達。韓國媒體解讀稱，值得關注的是，在韓中關係圍繞尹錫悅路透社專訪涉台發言趨冷的情況下，韓方表明希望邀請習近平今年內訪韓。該消息沒有提及中國方面的回應。

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據韓聯社報道稱，韓國駐華大使館25日表示，駐華大使鄭在浩前一日在北京人民大會堂向中國國家主席習近平遞交國書，並轉達總統尹錫悅期待習主席年內訪韓促進高層交流的信息。

據介紹，鄭在浩還轉達了尹錫悅的親切問候，並呼籲中方繼續對在華韓企予以關注和支持。

習近平表示，歡迎鄭在浩來華履新並祝願一切順利。

該報道稱，值得關注的是，在韓中關係圍繞尹錫悅路透社專訪涉台發言趨冷的情況下，韓方表明希望邀請習近平年內訪韓。中國最高領導人最近一次訪韓是2014年7月習近平對韓國進行國事訪問，之後韓國領導人借二十國集團（G20）峰會等多邊會議之機共5次訪華。因此韓方一直堅持下一回由中方領導人訪韓符合外交慣例的立場。

韓聯社說，尹錫悅和習近平去年11月借出席G20峰會之機在印尼巴厘島首次舉行雙邊會談，之後韓方去年12月借韓中外長視頻會議之機邀請習近平訪韓。