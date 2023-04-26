希臘德爾菲經濟論壇年會前夕再度擅改馬英九頭銜

台灣/政治

台灣前總統馬英九24日赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），原本頭銜被稱為「台北前總統」引發爭議，經台灣外交部出面協調，主辦單位改為「台灣前總統」，不料在活動前夕，又被擅自改為「台北前領袖」。

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馬英九是受邀在第八屆「德爾菲經濟論壇」年會擔任演講人，當地時間26日將出席開幕式，28日上午將出席爐邊對談，主題是「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」，並將和美國布魯金斯研究院約翰桑頓中國中心主任李成進行對談。

台灣外交部25日晚間表示，駐希臘代表處於4月19日主動察覺「德爾菲經濟論壇」網頁誤植馬前總統名銜後，立刻在第一時間連繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席Mr. Symeon G. Tsomokos表達抗議要求更正，論壇在4月21日更正了馬前總統的名銜。

但昨天，主辦單位再度變更馬前總統的名銜，外交部除已再度要求更正外，對這個組織在短短幾天內，甚至年會舉行的前一天，反覆刊登錯誤的名銜，台灣外交部表達遺憾與不解，已向主辦單位表達嚴正抗議，也呼籲馬英九在名銜沒有獲得更正前，應審慎評估是否出席相關活動。

台灣總統府今天也表示，主辦單位徑以錯誤的稱謂來稱呼中華民國前元首，極不恰當，更有失禮貌，應立即改正錯誤；同時對於未來類似活動參與，建議能特別注意確認，避免類似情況再次發生。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應指出，外交部日前才對外宣稱，經其力洽，主辦單位已更改馬前總統職稱，但為什麼又會出現變化？「請外交部負起責任，妥適處理。」

至於外交部暗示馬英九應缺席論壇，蕭旭岑痛批「非常可笑」。他說，外交部長吳釗燮任內斷了七個邦交國，都沒有辭職下台，「憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要的國際會議？」

他表示，既然蔡政府放話總統蔡英文參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確的稱謂，就請外交部長吳釗燮拿出同樣的積極任事，為馬英九爭取，千萬不可因為黨派之別，採取兩套標準，又同時發動政治攻擊。他強調，如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬英九統作為民間身份，更要爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。