愛麗舍宮：鼓勵一切有助於解決衝突的對話

緩解烏克蘭危機

歐亞 – 中國國家主席習近平4月26日應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話，就“中烏關係和烏克蘭危機交換了意見”。澤連斯基表示，這是一次“很長很有意義”的電話會談。法國總統府26日發表聲明表示：法國鼓勵所有有助於解決衝突的，符合基輔根本利益和國際法的對話。歐盟歡迎“溝通渠道是暢通”的。

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歐盟代表表示，“歐盟一直鼓勵中國分擔責任、使得各方能始終遵循聯合國憲章和國際準則。”歐盟還表示，“我們注意到不久後中國將派遣代表團”；歐盟同時強調等待“有關倡議的更多細節”。

中國國家主席習近平4月26日同烏克蘭總統澤連斯基通電話。澤連斯基辦公室指出這次通話“進行了很長時間並且涵蓋很多內容”，並宣布任命烏克蘭駐中國大使。習近平稱中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

這次電話交談是2022年2月24日俄羅斯發動全面侵烏戰爭以來，中國國家主席習近平首次與烏克蘭總統澤連斯基通電話。他們的上一次通話是在2022年1月。雙方當時慶祝了兩國建交30周年。

接近總統府的人士還表示，這是法國總統馬克龍訪華期間所傳達的信息。

法新社報道稱，四月初法國總統馬克龍訪華期間，巴黎當局已經表示過，中國國家主席習近平願意在條件和時機成熟時與澤連斯基對話。但當時並沒有確定通話的具體時間。

法國外長凱瑟琳·科隆納(Catherine Colonna)26日表示，中國聲音是重要的，它可發聲敦促俄羅斯停止侵略，重新回到尊重國際法的軌道上。

習近平表示，中方始終站在和平一邊。

法新社重點報道了習近平在電話中表示“作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們(中方)既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。

澤連斯基希望中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮着巨大影響力。