拜登否了普京 贊成澤連斯基與習近平通話

烏克蘭/中國/美國

美國白宮今天明確表態，支持烏克蘭總統澤連斯基與中國國家主席習近平通電話。與俄羅斯總統普京截然不同，拜登贊成澤連斯基與中國對話。澤連斯基一直尋求與習近平通話。中國官方消息說，習近平應約與澤連斯基通電話。習近平在通話中許諾，中國站在和平一邊。白宮對中國的和平許諾以及調解作用採取謹慎立場，稱現在判斷這是否會導致俄羅斯和烏克蘭之間達成和平協議還為時過早。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，美國白宮歡迎習近平澤連斯基通電話。白宮周三對中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基通電話表示歡迎，但表示現在判斷這是否會導致俄羅斯和烏克蘭之間達成和平協議還為時過早。

據白宮國家安全發言人約翰柯比談到這通電話時說，這是一件好事。現在，無論這是否會導致某種有意義的和平運動、計畫或提議，我認為我們現在還不知道。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，習近平周三首次與澤連斯基通電話。在基輔為此類會談施加數月壓力後，發出了這一新的呼籲與嘗試。

據中國官方媒體報道，習近平告訴澤連斯基，中國將派特別代表前往烏克蘭，並與尋求和平的各方舉行會談。

白宮國家安全發言人約翰柯比談到這通電話時說，“我們早就說過我們希望這場戰爭結束。”柯比還說，“如果普京撤軍離開烏克蘭，侵略戰爭可能會立即結束。但這似乎不會發生。

據柯比說：“如果要通過談判達成和平，就必須在烏克蘭總統澤連斯基做好準備的時候開談。”柯比說，“美國歡迎任何為實現公正和平而做出的努力，但要和平是可持續的，並且是可信的。”

但柯比說，美國對這次通話並不了解，也不一定會知道。柯比稱，“這是兩國兩位最高權力的領導人通話，我們很高興看到他們確實進行了交談。”