港媒：盧沙野“怒言”讓想起江澤民“談笑風生”

中國/盧沙野/江澤民

中國駐法國大使盧沙野接受電視訪問，稱“前蘇聯國家無主權國地位”，引發軒然大波。中方迅速滅火，外交部發言人毛寧在記者會表示，中國尊重前蘇聯加盟共和國獨立後的主權國家地位，並且斬釘截鐵說：“我可以明確告訴你，我剛才的表態代表中國政府的正式立場。”據星島日報稱，不管如何，盧大使是失言了，面對東歐國家的質疑，中方第一時間澄清很有必要，避免持續發酵。

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星島日報說，盧大使無疑是敢於直面媒體，也是敢於鬥爭的高級外交官，但忘記了“卒然臨之而不驚，無故加之而不怒”的古訓，是否擅於鬥爭值得商榷。這不禁令人想起“談笑風生”的前國家主席江澤民。

2000年，江澤民接受CBS《60分鐘》主持人華萊士的訪問，給出的條件是：不限時間，不限問題。華萊士在訪問中依舊尖銳，環環相扣、咄咄逼人，江澤民也揮灑自如，不亢不卑。當華萊士直呼江澤民“獨裁者”的時候，他收起笑容，直接回敬道：“你們對中國事務的描述像天方夜譚一樣荒謬。”

2個月後，江澤民面對香港記者“欽點董建華連任”的質問，在人民大會堂上演了“too young too simple”的經典大戲，“我是身經百戰了！你們要知道，美國的華萊士，比你們不知高到哪裡去了，我跟他談笑風生！”

據該報說，這一次，江主席也生氣了，墮入了港記設下的陷阱。不過沒有引發太大風波，人們更多的是看到“長者”（江自稱）率真的一面。