烏克蘭/俄羅斯/中國

在烏克蘭總統澤連斯基與克里姆林宮盟友中國國家主席習近平自衝突開始以來的首次電話交談後，俄羅斯今天迅即指責烏克蘭拒絕與莫斯科對話，"破壞和平倡議"。

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據俄羅斯外交部在一份聲明中說：烏克蘭當局及其西方支持者已經表明他們有能力破壞和平倡議。

據法新社說，莫斯科還表示，俄羅斯注意到中國願意在俄羅斯和烏克蘭之間努力開展談判進程，但俄羅斯批評基輔拒絕任何旨在通過政治和外交手段解決危機的明智舉措。

根據俄羅斯外交部的說法，烏克蘭曾拒絕俄羅斯最後通牒，還故意提出不切實際的要求，並在俄羅斯軍事干預開始後，突然拒絕2022年春季的和平協議草案。

據法新社，烏克蘭總統澤連斯基多次指責俄羅斯發出 "最後通牒"，並表示他不會與俄羅斯總統普京進行談判，同時堅持要求歸還所有被俄軍佔領的領土，包括2014年吞併的克里米亞。

俄羅斯外交部指責說：“任何和平的呼籲都很難被來自華盛頓控制的傀儡充分感知。”

烏克蘭總統澤連斯基周三宣布，他與中國國家主席習近平進行了一次 "長時間而有意義的電話會晤。該報道稱，習近平是莫斯科的盟友，澤連斯基幾個月來一直想與習近平對話。

仍據法新社，中國官方稱中國在衝突中保持中立，但習近平從未譴責過俄羅斯的侵略戰爭，並一直表示支持普京。