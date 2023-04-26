盧沙野引狂濤後 習近平與澤連斯基通話強調“勸和促談”

中國/烏克蘭/習近平/澤連斯基

中國官媒《央視》今天稱，中國國家主席習近平今天(26日)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話；而澤連斯基個人推特帳號，稍早也證實了電話交換意見的相關訊息。中國國家主席習近平與澤連斯基通話，是在中國駐法國大使盧沙野日前發表電視直播採訪講話，否認克里米亞屬於烏克蘭，否認前蘇聯國家擁有國際法承認的主權，引發海嘯式爭議與譴責，歐洲國家並指責不應對中國調解烏戰和平抱幻想時出人意料發生。

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據新頭殼引述中國官方媒體，習近平“應約”與澤連斯基通電話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。

澤連斯基沒有明確說明通話內容。但澤連斯基推特則指出“此次通話以及烏方任命駐華大使，將為兩國關係發展注入強大動力”。

據該報道，中國官方曾發表“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”文件，提出12點立場，希望俄烏恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。習近平訪問莫斯科期間，表達在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談；在與俄國發表的聯合聲明中則強調，中俄兩國的密切夥伴關係不構成“軍事政治同盟”，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。是否在電話中重申相關立場，能不能達成“勸和促談”的作用，備受各界矚目。

該報道稱，中國官媒《新華社》稍早發布習近平與澤連斯基電話對談相關內容。稱習近平指出，中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略夥伴關係水平，為兩國各自發展振興提供了助力。我讚賞澤連斯基總統多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。雙方要着眼未來，堅持從長遠角度看待和謀畫兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的。無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。我相繼提出了“四個應該”、“四個共同”和“三點思考”。中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家。對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運着眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。