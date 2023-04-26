盧沙野點火後 秦剛再滅火

中國/盧沙野/中亞國家

在一名中國駐歐洲法國大使盧沙野質疑前蘇聯國家的主權引起軒然大波之後，中國外交部表示，中國將繼續堅定支持中亞國家維護他們的獨立和領土完整。秦剛今天在西安會見哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦外長。沒有消息表明他們是結隊前往中國或被中國邀請。

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在中國大使引發怒火的言論引發強烈抗議後，中國表示將繼續支持中亞國家的主權。路透社今天引述中國外長秦剛稱，“中國將一如既往地堅定支持中亞國家維護他們的國家主權、獨立、安全和領土完整。”

根據中國外交部一份聲明稱，秦剛在中國西北部城市西安會見了哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦的外長時發表上述講話。

秦剛說，中方堅定支持中亞國家根據本國國情選擇發展道路，反對任何外部勢力干涉中亞國家內政。

北京駐法國大使盧沙野在 4 月 21 日接受法國電視台採訪時，質疑去年被俄羅斯入侵的烏克蘭和其他多個前蘇聯共和國的主權，這在歐洲引起了強烈外交抗議。中亞的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦在 1991 年解體之前也是俄羅斯主導的蘇聯的一部分。

中國外交部周一與盧沙野的言論保持距離，北京駐巴黎大使館發表聲明稱，盧沙野的評論“不是政治宣言，而是他個人觀點的表達”。

這兩項聲明似乎都是為了緩和與歐盟的緊張關係，而美國也提到了對北京和莫斯科之間日益密切的關係的擔憂。

據中國外交部稱，秦剛周三還承諾在聯合國和上海合作組織的框架下加強與中亞五國的交流與合作。