中國加速發展核武器 着眼因應未來與美可能衝突

中國/核武器

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新估計，中國擁有大約350枚核彈頭的儲備，這和美國及俄羅斯相比是微不足道。但中國的核武器正在快速增長，根據五角大廈去年11月公布的估計，中國到2035年可能擁有1500枚核彈頭。中國官方此前批評外國對中國發展核武器分析誇大事實。

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法新社引述專家稱，中國推動最大核武擴張來因應未來與美國的任何可能衝突。而中國正在推進歷來最大規模核武庫擴張，要使中國核武嚇阻加速現代化。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）研究人員科爾達（Matt Korda）告訴法新社：「中國似乎不再滿足於只用幾百個核彈頭來確保安全。」

中國自從1964年首次核武器試爆以來，一直滿足於保持一個相對適度的核武庫，並堅稱永遠不會在衝突中首先使用核武。但近年來，在中國國家主席習近平領導下，已開始進行大規模的軍事現代化，包括核武的升級，以便不僅能嚇阻敵人，而且在嚇阻失敗時也能用來反擊。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）助理教授羅根（David Logan）也告訴法新社：「中國正在進行該國史上最重大的核力量擴張和現代化。」這不僅是增加生產核彈頭，還涉及提升能力以達成核三位一體，也就是以導彈、飛機和潛艦運載核彈頭的能力。

美國麻省理工學院國際研究中心首席研究科學家海津波桑（Eric Heginbotham）則告訴法新社：「正在發生或正在進行的變革非常重要，將使中國從一個擁有核報復能力的國家變成世界第3大核武國家。」

中國加大核武器庫，意味着中國將與美國，俄羅斯形成實力相敵對三足鼎立態勢。津波桑警告，「這將代表核武大國首度必須考慮不是一個潛在的核武競爭者，而是兩個；這將影響世界各地的核計畫和穩定。」