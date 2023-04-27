中國青年找工作難 寺廟求籤大增

中國/經濟/就業

中國寺廟近期周末周圍排起數百米的長龍，沮喪的年輕信徒祈禱得好籤找到工作。中國經濟正在從新冠病毒疫情後緩緩起步，年輕人就業彰顯不易。也有很多人到寺廟去尋找寧靜與慰籍。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，失業的年輕中國人在寺廟尋求慰藉。旅遊預訂平台 Trip.com 顯示，與 2022 年相比，今年到目前為止，參觀寺廟的人數增加了 310%。雖然它沒有給出總體數字或新冠疫情大流行前的比較，但也顯示大約一半的遊客是 1990 年之後出生的人。

在受過高等教育的一代中，中國失業年輕人佔下五分之一創下了紀錄。如何改善他們的前景是中國當局的一大難題，他們希望經濟在 2023 年創造 1200 萬個新工作崗位，高於去年的 1100 萬個。

自去年 12 月取消疫情清零限制措施以來，中國經濟一直在復蘇，但受大流行病打擊的餐飲和旅遊業引領了招聘，但這些行業為低技能職位提供的工資很低。

中國國家支持的北京日報在 3 月份的一篇社論中說，工作和學業上的焦慮是“可以理解的”。該報說，“然而，真正在壓力下把希望寄託在神佛身上的年輕人，顯然也在誤入歧途。”

許多人在社交媒體上將自己與作家魯迅 1919 年小說中的失業酒鬼孔乙己進行了比較。孔乙己認為自己受過高等教育，不能從事卑微的工作。

國家廣播公司中央電視台都斥責了那些與孔乙己進行比較的人。

但這些評論引來憤怒的回復。批評反問，“為什麼不幫助民營企業發展，反而去責怪1158萬畢業生沒有脫下學袍？”