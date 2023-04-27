北約評價習近平與澤連斯基的通話

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格周四在布魯塞爾北約總部與盧森堡首相澤維爾·貝泰爾的聯合新聞發布會上，對中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基的通話表示歡迎，稱中國“更好地理解”烏克蘭的觀點很重要。貝泰爾也對中烏領導人通話做了評價。點擊以下內文視頻了解詳情。

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01:26 北約秘書長斯托爾滕貝格，攝於2023年4月27日，布魯塞爾 © AP

斯托爾滕貝格指出，中烏兩國領導人的本次通話並沒有改變中國尚未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的事實，同時再次強調北約盟國“對澤連斯基總統和平計畫的強烈支持，其中包括充分尊重烏克蘭的領土完整”。

盧森堡首相澤維爾·貝泰爾將中烏領導人這次通話描述為“朝着正確方向邁出的第一步”，稱“這是一個被侵略的國家和一個擁有全球性力量的國家之間的對話。我們知道中國是一個關鍵的角色，和中國進行對話不總是容易的，但是非常重要的。我們可能做出的最大的錯誤，就是把中國政府推進莫斯科的懷抱。昨天他們（烏克蘭和中國領導人）之間的通話是非常重要的，我希望這（習近平與澤連斯基的通話）不是一次性就完事，有頭無尾的。我希望他們兩人定下了下一次進行交流的日程表。我們見到了（本次烏中通話）的結果，兩方都有溝通的意願，中國將向烏克蘭派特別代表，這些都是朝着好的方向在前進。我認為烏克蘭和中國之間關係的強化，和中國站在正確一邊的更多參與介入，尤其是中國站在正確一方的更多參與，是非常重要的。不能讓中國加入錯誤的一方。在這一點上，我們需要支持他們”。