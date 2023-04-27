台灣學者稱習澤通話也展現習近平有可抗衡美國的國際影響力

烏克蘭/中國/習近平

中國國家主席習近平昨天與烏克蘭總統澤連斯基電話會談。有台灣學者分析，中國將派特別代表斡旋俄烏是具體行動，若能使戰事有所和緩，將可彰顯中國在外交事務上與美國平起平坐的大國地位。

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據中央社今天採訪台灣政治大學國際關係研究中心研究員劉復國稱，中國先前推動沙特阿拉伯、伊朗復交，除了看到中央外事工作委員會辦公室主任王毅的角色外，檯面下勢必有穿梭其中者；中國將派特別代表赴烏克蘭等國，這個動作非常值得關注後續發展。

劉復國指出，俄烏戰事不會因為一通電話獲得解決，不過這場通話是中、烏兩國最高領導人談話，各自將條件框架講清楚。習近平強調“勸和促談”，基調奠基於和平政治解決方向，也試圖佐證中國是唯一可分別和俄、烏對話且有能力斡旋其中、願負起國際義務的大國。

據淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中告訴中央社，中國對於俄烏戰事相關處理看起來有其階段性，先是在一周年發出“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”文件，接着習近平訪問俄國，再到習近平、澤連斯基通話。這些階段性過程展現了北京外交自主性，也定位了中國在俄烏戰事的角色，這通電話欲傳遞中國不僅和俄羅斯關係緊密的訊息，也是烏克蘭亟欲尋求協助的對象，尤其這次通話是習近平“應約”，顯示中國可以是斡旋俄烏的中間人。