富士康前老闆稱他當選就不會有中國進攻台灣

台灣/郭台銘

台灣富士康的億萬富翁創始人、總統候選人郭台銘27日宣稱，中國不希望對台灣發動戰爭，如果他成為總統中國也就更加不會進攻，因為他不會宣布台灣獨立。

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台灣富士康創始人郭台銘今天對台灣東海大學的學者和學生說：“據我了解，中國不想打仗。但如果你要搞獨立，有獨立就一定有戰爭。中國認為台灣是他們的。”

郭台銘是台灣最知名的面孔之一，於 2019 年辭去蘋果公司主要供應商富士康的首席執行官一職，富士康在中國擁有大量製造設施。本月，他第二次競選反對派國民黨的總統候選人選票，該黨歷來傾向於與北京保持密切聯繫。

據郭台銘說，中國希望發展經濟，並專註於為大學畢業生找工作和養活人民等事情。據郭台銘說，“對他們來說，軍事解決台灣不是當務之急。但是台灣政客們希望，因此人們可以由此討厭中國，因此他們就會被選舉出來，” 72歲的郭台銘說，“我不會宣布獨立，中國就不會攻擊，您不會聲明獨立，中國軍機也不會繞台灣飛行。

郭台銘表示，他希望“和平與尊重”和平等對話。郭台銘並批評國際媒體將台灣描繪成一顆危險的定時炸彈。

據路透社消息稱，當郭台銘問“你覺得危險嗎？” 他的聽眾都笑了起來。

台灣現總統蔡英文連任兩屆後，因憲法限制無法再次參選。她領導的執政的民進黨（DPP）選擇了現任副總統賴清德作為該黨總統候選人。

國民黨尚未選擇最高職位的候選人。

蔡英文曾多次提出與中國會談，但遭到北京方面拒絕，北京譴責她是分裂分子。

路透社說，蔡英文和賴清德都表示，只有台灣人民才能決定他們的未來。