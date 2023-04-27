港媒：澤連斯基對盧沙野胡言沉默或換來中國之“金”

烏克蘭/盧沙野/澤連斯基/習近平/中國

中國駐法國大使盧沙野接受電視訪問，被問到克里米亞是否屬於烏克蘭，稱“克里米亞主權取決於如何看待這個問題”，“前蘇聯國家沒有有效主權國家身分”，引發軒然大波。據香港星島日報稱，已脫離前蘇聯的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛（波羅的海三國）氣勢洶洶，召見中國代表抗議，但“感情最受傷害”的烏克蘭卻很低調，沒有隨之起舞。

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該報在中國觀察署名解釋面對中國駐法大使盧沙野“失言”保持“沉默的真相”，稱沒有“因小失大”。該報並說，“沉默的真相”終於解開。昨天下午，習近平應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。

該報說，烏克蘭這幾天之所以保持沉默，就是為了這通電話。畢竟，戰事持續了1年多，烏克蘭雖然有美國力挺，與俄羅斯英勇作戰，但戰事慘烈，至少超過1萬烏軍戰死沙場，700萬平民流離失所。要打敗俄軍是不可能的，要停火，要談判，只能依靠與俄羅斯關係良好的中國從中斡旋。中烏元首的這通電話籌畫已久，不能“因小失大”。

隨着習澤通話，這場風波基本過去。既然烏克蘭都不鬧了，其他國家還有什麼好拿來說事？

該報還說，中國實際在意的是法國、德國、意大利和歐盟的對華政策，至於歐洲議會及東歐國家一向“反華”，只能隨他們去了。