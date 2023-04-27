澤連斯基撥打習近平電話中：說了沒有恪守一個中國政策？

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根據中國官方公布，2023年4月26日下午，國家主席習近平應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。中國官方公告稱，澤連斯基祝賀習近平主席再次當選，讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平主席領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展。中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮着巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。

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根據中國外交部官方文告，烏克蘭總統澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

中國國家主席習近平是於26日與烏克蘭總統澤連斯基通話。各方均確定，這是烏克蘭遭俄羅斯侵略爆發戰爭一年多以來，澤連斯基第一次能夠與中國國家主席習近平直接通話。

中國方面強調，是應澤連斯基之約而與烏克蘭總統通話。中國方面與烏克蘭方面均沒有就這一次通話預約與溝通準備情況做透露。

烏克蘭總統澤連斯基，與中國官方所做出的通話情況公告較多內容不同，鮮少報告澤連斯基與習近平通話內容細節。根據澤連斯基在推特上所報告的通話內容說法，只是說他與習近平進行了長時間有意義的通話。澤連斯基還報告說，他將向中國任命派遣一名新大使，與中國關係以此將有大發展。

澤連斯基第一時間沒有透露與習近平對話內容細節。由澤連斯基官網和烏克蘭官方報告，澤連斯基與習近平的通話內容沒有細節透露，也沒有涉及是否談及恪守一個中國原則的話題。

澤連斯基與習近平對話有一個小時之久。

至此，歐洲聯盟包括法國，以及美國，均在第一時間對澤連斯基與習近平通話給予肯定與支持，贊同任何制止戰爭，尋求和平的努力。美國白宮國家安全發言人約翰柯比談到這通電話時說，“我們早就說過我們希望這場戰爭結束。”柯比還說，如果普京撤軍離開烏克蘭，侵略戰爭可能會立即結束。但這似乎不會發生。

據柯比說：“如果要通過談判達成和平，就必須在烏克蘭總統澤連斯基做好準備的時候開談。”柯比說，“美國歡迎任何為實現公正和平而做出的努力，但要和平是可持續的，並且是可信的。”

但柯比也不無微妙說，美國對這次通話並不了解，也不一定會知道。柯比稱，“這是兩國兩位最高權力的領導人通話，我們很高興看到他們確實進行了交談。”

烏克蘭官方稍後更多報告澤連斯基與習近平通話情況，4月26日晚間，烏克蘭總統府發布了一份視頻，當中澤連斯基向烏克蘭民眾介紹了與中國國家主席習近平交流情況。

澤連斯基在視頻中表示：“我與中國領導人進行了對話，這是一次長時間的、相當理性的對話。通常這個類型的對話被視為創造新機會的契機，現在，我們有機會為烏中關係注入新的活力，我們也有機會藉著中國的政治力量來加強和平所必須的原則與規則”。

“烏克蘭和中國與世界上的絕大多數國家一樣，都關心國家主權的力量和領土的完整，都重視關乎安全的重要規則，尤其是重視核武器這種不可接受的威脅，以及核武器在世界上擴散（的可能性）。我們同樣希望確保紮波羅熱核電站周圍的情況最終變得徹底安全，希望核電站永遠不會再次被牽扯進軍事相關的目的”。

“中國（是否）在航行和貿易自由方面與烏克蘭看法一致，這非常重要。我向習近平先生介紹了我們為恢復海運食品出口所做的最新努力，我也（從習近平主席那裡）收到了中國對我們黑海糧食相關及延展倡議的支持，還有中方對我們的人道主義支持，特別在烏克蘭糧食計畫方面的支持”。

“當然，我們對話當中的一個重要的點，是交流烏中雙方對恢復公正和平的看法。我提出了烏克蘭和平方案及其具體要點，我們同意繼續保持溝通”。

據觀察，澤連斯基關於通話的介紹，多含有對國人解釋。