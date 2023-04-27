澤連斯基談其與習近平的通話

4月26日晚間，烏克蘭總統府發布了一份視頻，當中澤連斯基向烏克蘭民眾介紹了被俘烏克蘭士兵回國、其與中國國家主席習近平交流、與國際原子能總幹事格羅西交流等的情況。點擊以下內文視頻，了解澤連斯基對其與習近平通話的相關評價。

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01:55 烏克蘭總統澤連斯基，攝於2023年4月26日。 © 烏克蘭總統府-路透社發圖

澤連斯基在視頻中表示：“我與中國領導人進行了對話，這是一次長時間的、相當理性的對話。通常這個類型的對話被視為創造新機會的契機，現在，我們有機會為烏中關係注入新的活力，我們也有機會藉著中國的政治力量來加強和平所必須的原則與規則”。

“烏克蘭和中國與世界上的絕大多數國家一樣，都關心國家主權的力量和領土的完整，都重視關乎安全的重要規則，尤其是重視核武器這種不可接受的威脅，以及核武器在世界上擴散（的可能性）。我們同樣希望確保紮波羅熱核電站周圍的情況最終變得徹底安全，希望核電站永遠不會再次被牽扯進軍事相關的目的”。

“中國（是否）在航行和貿易自由方面與烏克蘭看法一致，這非常重要。我向習近平先生介紹了我們為恢復海運食品出口所做的最新努力，我也（從習近平主席那裡）收到了中國對我們黑海糧食相關及延展倡議的支持，還有中方對我們的人道主義支持，特別在烏克蘭糧食計畫方面的支持”。

“當然，我們對話當中的一個重要的點，是交流烏中雙方對恢復公正和平的看法。我提出了烏克蘭和平方案及其具體要點，我們同意繼續保持溝通”。