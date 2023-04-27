秦剛訪菲化解水上爭議翌日 中國海警船被指對菲小艇發威

菲律賓/中國/n南海

法新社的一個小組隨菲律賓海艇作水上爭議議題巡訪，現場發現一艘中國海岸警衛隊的船隻在有爭議的南中國水域截住了一艘菲律賓船隻，菲律賓小艇勉強避免了一次碰撞。而此前一天，中國外長秦剛剛剛訪問菲律賓，尋求解決兩國在南海領土爭議。

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法新社引述菲律賓海岸警衛隊BRP Malapuasca號船的指揮官Rodel Hernandez說：當時如果我沒有切斷引擎並掛上倒檔，我們就會在船頭被中國海警船相撞。這段插曲被赫爾南德斯指揮官描述為 "大衛與歌利亞 "的對抗，發生於上個周日，在中國南海，北京聲稱南海幾乎全境是中國的。

菲律賓武裝部隊邀請國際媒體小組登上一艘菲律賓船隻BRP Malabrigo號，參加了長達1670公里的海上巡邏，途徑了十幾個島嶼和珊瑚礁，歷時6天。在此期間，中國船隻和海岸警衛隊多次出現，跟蹤菲律賓船隻並命令他們離開。

據法新社敘述，Malabrigo號和Malapuasca號當時正駛向第二托馬斯淺灘礁，菲律賓海軍在那裡駐紮以維護該國領土主張。

44米長的馬拉帕斯卡號在接近礁石時，突然被一艘比它大兩倍多的中國海岸警衛隊船隻截住。中國船隻和菲律賓船隻之間的距離當時只有45米。據指揮官埃爾南德斯說。這是他第一次目睹這樣的場景：碰撞就在眼前。只有他的快速行動才阻止了這場撞船的悲劇的發生。

法新社在不到一公里外的Malabrigo號上觀察了事件的發展過程。

法新社稱，當時第二艘中國船隻就在附近。

據埃爾南德斯說，中國船隻經常擋路，但在周日，這兩艘敵對船隻 "最接近 "發生碰撞。

Malapascua號和Malabrigo號曾表示他們打算在這一地區航行，稱他們想進行 "現場調查"。他們當時要求中國船隻 "不要靠近"。中國海岸警衛隊無視這一要求，聲稱這兩艘船是非法航行在中國領土內，並敦促他們離開。

第二托馬斯淺灘礁石距離菲律賓大島巴拉望約200公里，距離中國海南島一千多公里。

據羅德爾-埃爾南德斯堅持說，"如果我們放鬆監視，他們很快就會控制Ayungin（菲律賓對該礁石的稱呼）。因此，我們必須隨時待命，藐視他們的騷擾。"

法新社說，這一事件發生在中國外交部長秦剛訪問馬尼拉以化解有爭議水域的緊張局勢的第二天。

南中國海的爭端並不罕見。北京聲稱包括南沙群島在內的幾乎所有海域都是中國的，中國並無視國際上關於中國的主張沒有法律依據的裁決。在過去的十年裡，中國在該群島上開墾了數千公頃的珊瑚礁，並軍事化，那裡出現了起降跑道、港口和雷達系統。

周六，菲律賓海岸警衛隊發現有100多艘中國船隻停泊在惠泉礁上，馬尼拉認為該礁是菲律賓專屬經濟區的一部分。這些船隻被要求撤退，但菲律賓的要求無濟於事。

自去年6月上任以來，菲律賓總統小費迪南德-馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）"Bongbong "發誓，他不會允許中國侵犯該國海洋權利。為此，他正在尋求改善與他的長期盟友美國的關係，這些關係曾被他的前任羅德里戈-杜特爾特破壞。

因此，馬尼拉和華盛頓在南海的合作有所加強：4月初，菲律賓向美國提供了四個新的軍事基地，包括一個離台灣不遠的海軍基地，這讓北京很不高興。

菲律賓海岸警衛隊正在動員起來，以引起國際社會對中國在有爭議海域活動的關注。但是，菲律賓海岸警衛隊在西菲律賓海的發言人Jay Tarriela說，菲律賓只有三艘巡邏艇來監視這片廣袤的水域，這是一個挑戰。

不過，在公海上航行，Malabrigo號的船長Julio Colarina指揮官毫不畏懼。據他稱，菲律賓可能是一個小國，但我們國家有決心的海岸警衛隊，願意為菲律賓人民服務，同時表現出非凡的忠誠和勇敢。