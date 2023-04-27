紐約時報：北韓發展核武已不可逆轉 部分原因來自中國

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美國總統拜登接待到訪的韓國總統尹錫悅 Yoon Suk Yeo 2023年4與26日
美國總統拜登接待到訪的韓國總統尹錫悅 Yoon Suk Yeo 2023年4與26日 AP - Andrew Harnik
作者： 舊金山特約記者 王山
4 分鐘

北韓發展導彈及核武速度之快，使美國及南韓承認已無法準確計算北韓擁核的數字；美國與南韓的歷屆政府的目標是朝鮮半島完全、可核實的無核化，然而現在的情況，北韓的核武計畫已不可逆轉，沒有人會再相信讓北韓解除核武裝是一個合理的目標，因此美國對南韓的保護政策也隨之改變。

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紐約時報報導說：美國官員認為，北韓對擴大核武庫的新信心，部分原因是與中國的關係發生了變化中美兩國之前都願意合作控制北韓，中國甚至主持六方會談來解決核問題，甚至適當時對平壤採取一些制裁措施但現在中國歡迎北韓與俄羅斯、伊朗聯合，甚至似乎歡迎北韓定期展開導彈試驗，讓美國及其盟友感到不安。

中國國家主席習近平最近在致北韓領袖金正恩的口信中表示，願在新形勢下加強對中朝關係的戰略引導分析指出，所謂戰略引導不排除北京利用北韓的導彈發射及核試，來抗衡美國。

《紐約時報》報道說：拜登總統與到訪的南韓總統尹錫悅達成協議，美國繼續承諾保護南韓，南韓政府有權要求使用美國核保護，而美國則保留控制對核打擊目標的選擇及執行行動的決定權，這是換取首爾承諾不發展自己的核武。

為了表明美國願意使用其核威懾力來保護南韓，美國一艘導彈核潛艦將高調訪問南韓。

拜登決定讓核潛艦及戰機定期到南韓，以及擴大聯合軍演，都是增強首爾對華盛頓承諾核保護的信心，但也有南韓官員認為，信心的來源應更取決於華盛頓是否願意冒險進行核戰爭。

與此同時，拜登與尹錫悅也就延伸威懾(extended deterrence)決策，展開更詳盡的討論。

北韓外長崔善姬則重申近幾個月來經常說的話，稱北韓作為世界級核大國的地位是不可逆轉的。

儘管很少有專家認為北韓會願意進一步使用核武器

 

 

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