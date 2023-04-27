習近平接聽澤連斯基電話 引歐美疑問多多

烏克蘭/中國/澤連斯基/習近平/歐美疑問

中國國家主席習近平26日按約接聽了烏克蘭總統澤連斯基的電話。歐美卻問：為什麼是現在，為了得到什麼？歐美預警，澤連斯基和習近平之間的通話的意義雖然仍然是一個謎，但他們在周三的談話帶有這樣的危險：烏克蘭及其歐美盟友有被視為拒絕接受北京推動的和平的戰爭販子的危險。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天分析，在西方支持下抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤連斯基與中國國家主席習近平之間早就應該進行電話溝通，中國國家主席是莫斯科的客觀盟友，他現在認為自己是世界新秩序的設計師。

新加坡研究員和外交官陳恆志上周在卡內基和平基金會的會議上說，如果還沒有發生，那是因為俄羅斯總統普京已經警告習近平，他不準備談判。

美國研究員丹-貝爾在同一會議上指出，“根據北京的說法，烏克蘭是這一通話的幕後推手，儘管在這個階段，中國不可能被視為一個可信的調解人。”

但據哈德遜研究所的Can Kasapoglu在兩國元首電話會晤前不久曾說， "烏克蘭需要大幅改變衝突的政治和軍事動態。"他認為，現狀是無法維持的。因為烏克蘭的防線只能靠西方的軍事支持來支撐，西方提供裝備、武器和彈藥的速度已經低於基輔的需求。

然而，歐美對烏克蘭抗戰的支持可能會減弱。根據皮尤研究中心的數據，認為對烏克蘭的援助過多的美國人的比例正在上升，從2022年3月的7%上升到2023年1月的26%。

據喬治華盛頓大學的研究員Marlene Laruelle說，"無論戰爭衝突如何發展，這種民眾支持率的下降在未來幾個月可能還會增加。"Marlene Laruelle在法俄觀察站的一份報告中寫道，因為如果烏克蘭的反攻成功，要求進行外交談判的呼聲就會增加，而如果反攻失敗，要求作出讓步以獲得停火的呼聲就會增加。"

哈德遜研究所研究員坎-卡薩波格魯說，烏克蘭宣布這一重大反擊行動已有數周。但無論烏克蘭在戰場上突破俄羅斯敵方防線的能力如何，烏克蘭將只能通過外交手段鞏固烏克蘭領土。

中國的和平提議是基於其在2月份發表的12點計畫。習近平本周向澤連斯基提出的內容 "不可能有很大的不同"，駐台灣的法國研究員、亞洲中心負責人讓-弗朗索瓦-迪梅里奧說。

巴黎政治學院教授Bertrand Badie認為其中有"兩個原則 "是至關重要的："領土完整原則，這只能滿足烏克蘭，以及集體安全原則"，這可以為莫斯科提供一條出路。他在LCI上說，這是一個 "界定一種秩序的問題，這種秩序將使莫斯科說：'你看，我們把拳頭敲在桌子上做得很好，我們已經達到了一個更有利的局面'"。但對於領土完整，沒有多少談判的可能。只有克里米亞問題，這個問題異常複雜。

烏克蘭總統澤連斯基在電話交流後也強調，"烏克蘭和中國都相信國家主權和領土完整的力量"。

但 "烏克蘭的完整對中國人意味着什麼？我們不知道！"迪梅格里奧還問，什麼邊界？他們是否計畫在頓巴斯舉行公投？，這可能是澤連斯基所不能接受的。無論如何，中國確實在進入大的外交遊戲，這是中國對新的全球治理議程的追求。"他分析說，不管是真是假，中國的信息是，歡迎任何有誠意的人參與和平計畫的工作，中國將在那裡。他們並不想單獨實現和平，在這個過程中，會有其他參與者。

據法新社說，有一件事似乎是肯定的：基輔和西方承擔了或被指責是錯誤的角色，那就是強硬派，這是個危險。"這是巨大的陷阱，"迪梅格利奧說，因為世界上一些領導人現在或者就像巴西總統盧拉那樣，說華盛頓在 "鼓勵戰爭"。

美國研究員劉亞偉在卡內基會議上說，“中國可以從提議停火開始。但 這不是烏克蘭現在想要的，因為克里米亞、頓巴斯和其他領土仍然被俄羅斯軍隊佔領。”

美國已經在周三警告說，“如果要通過談判實現和平，就必須在澤連斯基總統準備好的時候（......），在他能從實力上做到這一點的時候。”

但中國人可能也有興趣真正參與到和平建設中來：據駐台灣的法國研究員、亞洲中心負責人讓-弗朗索瓦-迪梅里奧說，"想象一下，如果中國的和平倡議成功了，這可給了中國在台灣問題上無可比擬的力量。"