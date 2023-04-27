華日：中國《反間諜法》加劇寒蟬效應 貝恩證實上海員工被問話

中國/《反間諜法》

美國貝恩公司(Bain & Company)今天證實了兩周前警方前往該公司在上海辦事處並向員工問話的報道，但未透露員工被問話的內容。這家美國諮詢公司表示正在與中國有關部門進行適當的合作，並稱目前對此事件沒有進一步的評論。中國周三通過了新修訂的反間諜法加大了對西方公司可能被要求向中國安全官員提供信息的擔憂。

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據華爾街日報今天報道稱，中國《反間諜法》加劇寒蟬效應。中國修訂了《反間諜法》，以加強國家對於更廣泛的數據和數字活動的控制，這將擴大其權力，有助應對外部威脅，此舉令企業在這個全球第二大經濟體面臨的風險上升。

外國高管表示，《反間諜法》適用範圍和執行權力擴大，有可能導致日常的交流互動變成涉及危害國家安全的行為，也凸顯出中國日益惡劣的環境，許多外國企業認為在中國面臨的環境惡化。

修訂後的《反間諜法》讓中國本已寬泛的國家安全定義進一步擴大，並給中國領導人習近平着手強大國家以應對與美國及其盟友的潛在對抗提供了一系列的新工具。但同時，該法也有可能破壞中共領導人爭取外國資本以恢復經濟增長的努力。

外國高管擔心的一個問題是，新修訂的《反間諜法》將允許有關部門檢查機構的設施和電子設備，以及被懷疑從事間諜活動的個人的數字設備，如智能手機和筆記本電腦。

修訂後的法律還讓人擔憂，間諜活動的定義擴大後，正常的商業活動，比如收集當地市場、競爭對手和商業夥伴的情報，可能會被視為間諜活動。

據該報道，修改後的間諜法賦予有關部門更大的執法權力，力圖應對日益增大的網絡威脅，並實際上使任何數據或文件都可基於國家安全的潛在風險而受到檢查。《反間諜法》的修訂內容包括，將任何針對中國國家機關實施網絡攻擊者明確為間諜。

《反間諜法》和相關的國家安全立法引發了美國和其他西方國家的擔憂，他們擔心企業可能會被要求向中國安全官員提供信息。美國國會呼籲封禁TikTok或迫使其中國所有者出售這款流行短視頻應用，正是基於對這種權力的擔憂。

外國高管表示，新修訂的《反間諜法》有可能導致日常的互動變成涉及危害國家安全的行為，凸顯出中國日益惡劣的營商環境。就在不久前一些外企員工被拘。

據華爾街日報稱，中國《反間諜法》於2014年首次通過，取代了原有的安全立法，為次年出台更全面的國家安全法鋪平了道路。有關部門後來發布了關於如何實施《反間諜法》的細則，之後於去年啟動了正式修訂程序。近年來中國頒布的其他一些法律和法規涉及網絡和數據安全、外國非營利組織在中國的運作以及跨境信息傳輸。

修訂案還擴大了該法所針對的活動類型，包括提供有關通信基礎設施安全漏洞的信息。郵政和快遞服務、電信運營商和互聯網服務提供商將被要求向國家安全機構提供技術援助以打擊間諜活動。

這項法律將於7月1日生效，還將授權中國各級政府機構和媒體開展宣傳活動，以提高對間諜活動的認識和宣傳打擊此類活動的方法。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E5%8F%8D%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B3%95-%E5%8A%A0%E5%89%A7%E5%AF%92%E8%9D%89%E6%95%88%E5%BA%94-%E8%B4%9D%E6%81%A9%E8%AF%81%E5%AE%9E%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%91%98%E5%B7%A5%E8%A2%AB%E9%97%AE%E8%AF%9D-985056eb