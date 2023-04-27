調查：87%在華美商對中美關係更感悲觀 已改變供應煉優次美企大增至27%

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受中美關係緊張和地緣政治影響，中國美國商會（AmCham China）的最新調查顯示，雖然逾半受訪在華美國企業對中國前景感到樂觀，但有87%受訪者對中美關係感到悲觀，較半年前的調查大增14個百分點；而已把供應煉重新畫定優先次序的公司亦增至27%，較上次調查急增21個百分點。

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中國美國商會上星期調查訪問了109家在華美企，並於昨(26日)公布調查結果，顯示中國撤銷防疫措施後，受訪者對中國經濟前景普遍較去年10月至11月進行調查時樂觀，包括有近六成受訪者對中國未來兩年的經濟復蘇感到樂觀，較前大增22個百分點；但自忖營利可能增加的受訪者比例卻只是輕微上升4個百分點至37%。影響之下，三分之二受訪者表示不會或未決定在未來三年內增加投資，表示會增加或減少投資的，各佔24%和11%。

調查又發現，大部分受訪公司(73%)沒有將供應鏈轉移到中國以外地方，與上次調查結果相若；但另一提問顯示，有27%的公司表示，已將供應鏈的優次重新畫定，比半年前大增21個百分點。

商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）向美媒彭博通訊社指出，中美關係嚴重惡化，目前很難看到雙方關係何時開始改善，這亦必然影響企業跨境營運的能力。該會會長何邁可（Michael Hart）亦表示，調查結果顯示美國公司感到在中國的整體投資環境較過去更難預測。

該會同時公布的2023年白皮書，亦將中美關係惡化列為今年的關鍵挑戰，指隨着經貿議題與國家安全等問題緊密交織，兩國不斷惡化的關係已將美企推向十字路口。商會呼籲中美藉由「高層級會面」來解決問題，先從沒那麽敏感的問題着手，慢慢擴大溝通渠道。