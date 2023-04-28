一名援巴中國男子遭控褻瀆神明不同尋常地獲得保釋

中國/巴基斯坦

一名在巴基斯坦因褻瀆罪指控被捕的中國公民獲得保釋，這在南亞國家是罕見的舉動，法官經常因擔心報復而將此類案件推遲多年。

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據路透社今天報道說；被控在巴基斯坦褻瀆神明的中國男子不同尋常地獲得保釋。這名男子在巴基斯坦達蘇北部的一個水電項目工作，由於擔心遭到報復而沒有被警方確指以及公布身份。這名涉案者上周被他的同事指控侮辱先知穆罕默德。

在巴基斯坦，褻瀆神明可判處死刑。儘管該國從未有人被處決，但仍有許多人在被指控後遭憤怒的暴民私刑處死，其中包括 2 月份的一名男子和 2021 年的一名斯里蘭卡工廠經理。

地區警察局長 Imtiaz Ayub 說，法院於周四批准了被告的保釋。法院稱已准予保釋，因為所指控的罪行似乎是“誤解的結果”。目前尚不清楚這位中國人何時會返回法庭接受審判。

近年來，一名巴基斯坦州長和一名部長因試圖尋求修改褻瀆法而被殺害，巴基斯坦的這些法律被認為是僅次於伊朗的世界上最嚴厲的法律。

據稱中國人遭指侮辱神明事件發生在科希斯坦西北部地區的一個水電項目現場。警方稱，工人們指責該男子對先知使用貶損性言論。

中國是巴基斯坦的主要盟友和投資者，中國工人有時會遭到與巴基斯坦政府作戰的武裝分子的襲擊。伊斯蘭激進分子被指控在 2021 年對一輛公共汽車進行了自殺式炸彈襲擊，導致 9 名在同一水電項目工作的中國公民喪生。

路透社說，人權組織表示，有時提出褻瀆指控是為了報復算賬。有數百人在監獄中等待此罪審判。