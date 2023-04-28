中國加大對外企施壓 華日指突訪、調查、拘留多管齊下

中國/美國/反間諜法

在向全球投資者發出“開門迎客”的訊息僅幾個月後，中國政府就開始了一場讓外國企業就範的行動。華爾街日報稱中國加大對外企施壓辦法包括突訪、調查、拘留多管齊下。

廣告 繼續瀏覽後續

據該報稱，最近幾周，中國有關部門突訪諮詢機構貝恩公司上海辦事處並對員工進行問話，對芯片製造商美光科技公司在華銷售的產品實施網絡安全審查，拘捕了日本制藥商安斯泰來製藥的一名員工，並搜查了美國盡職調查公司Mintz Group的北京辦事處。

中國政府已修訂了反間諜法，將適用範圍擴大到應對其認為的外國威脅，新內容包括允許檢查疑似從事間諜活動者的行李和電子設備，這大大增加了在華開展業務的西方公司的風險。

過去幾年，長期不信任資本主義力量的中國領導人習近平一直在開展一場遏制國內民營部門的行動。在準備迎接與美國的更激烈競爭之際，中國政府現在正將重點轉移到使美國和其他外國公司守規矩。這是習近平的第三個任期。

曾與中國相關部門進行過磋商的企業高管說，這一努力的一個核心宗旨是希望更嚴格地控制關於中國治理和發展的敘事，並對審計公司、管理諮詢機構和律師事務所等外國公司收集的可能影響外界對中國看法的信息施加限制。

這讓依賴可靠信息和專業服務來評估在華風險的西方商界感到擔憂。

一些外國企業高管表示，他們擔心《反間諜法》的修訂意味着，從台灣的地位到中國的人權記錄，再到半導體等技術，許多話題現在正成為他們與中國同行討論的禁區。

據該報道，中國政府向美國公司施壓的其他行動還包括，放慢對一些需要中國政府批準的美國公司擬議併購案的審查。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8A%A0%E5%A4%A7%E5%AF%B9%E5%A4%96%E4%BC%81%E6%96%BD%E5%8E%8B-%E7%AA%81%E8%AE%BF-%E8%B0%83%E6%9F%A5-%E6%8B%98%E7%95%99%E5%A4%9A%E7%AE%A1%E9%BD%90%E4%B8%8B-78cba700