中國抗議韓國與美國簽涉台及南海《華盛頓宣言》

中國/韓國/美國

中國外交部周五發表聲明稱，中國就韓國與美國就台灣海峽和平與穩定的必要性發表的聯合聲明表示“強烈不滿”。韓國官方稱，外交部當天發布消息稱外交部發言人做出的“政府事先向中方說明《華盛頓宣言》”發言與事實不符，韓方未向中方進行相關說明。

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據路透社今天報道，中方就韓美聯合聲明涉及台灣及南海等內容向韓方提出嚴正交涉。

中國外交部表示，亞洲司司長劉勁松周四晚間會見了韓國大使館公使康相郁，強調了中國在台灣問題上的立場，並敦促韓國嚴格遵守“一個中國”原則。

韓國總統尹錫悅正在對美國進行為期六天的訪問，在此期間，尹錫悅和拜登舉行了會談，內容涉及中國與台灣之間的緊張局勢以及中國在南中國海的軍事活動。在韓美聯合聲明中，兩國總統強調台灣海峽和平的必要性，並表示他們反對“任何單方面改變印太地區現狀的企圖，包括通過非法的海洋主張、將填海島礁軍事化和強制活動。”

據韓聯社報道，韓國政府澄清未事先向中方說明與美國簽發《華盛頓宣言》。韓國外交部當天發布消息稱，當天由外交部發言人做出的“韓國政府事先向中方說明《華盛頓宣言》”發言與事實不符，澄清韓方並未向中方進行相關說明。

當天稍早前，外交部發言人任洙奭會見記者時表示“就《華盛頓宣言》，政府事先向有關各國進行了說明”。然而，美國政府高官前一天在記者會上表示，美方事先向中方說明了宣言，並稱阻止韓國等域內國家接連進行核武裝是不僅對美國，對中國也是最佳之選。韓國總統室官員就此表示，據了解，美方向中方做出的說明大意為，宣言不會成為製造美中矛盾的直接因素，其主要內容是韓美從同盟層面應對朝鮮核導威脅的方案，因此中方不必對此有顧慮。

韓聯社稱，韓美領導人在當天舉行的會談上發表《華盛頓宣言》，其核心內容為新設核咨商小組，以及美方定期在半島出動核潛艇等戰略武器，加強“延伸威懾”的執行力。