中國與菲律賓因南海大聲開吵

菲律賓/中國/南海

2023年4月17日，在菲律賓馬尼拉的馬拉坎南宮講話的菲律賓總統小費迪南-馬科斯。小馬科斯去年當選總統以來，不斷靠近美國，他將於5月1日訪問美國白宮，與拜登舉行峰會。

中國今天指責菲律賓故意在南海有爭議的水域挑起事件，此前兩國海警船幾乎相撞。但菲律賓馬尼拉強硬對北京回應說，“在我們自己的水域進行的例行巡邏不可能是有預謀的或挑釁性的，是我們已經行使並將繼續行使的合法權利。”

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兩國海警船幾乎相撞事件發生在上周日的南沙群島附近，一天前，中國外交部長秦剛在菲律賓首都與菲律賓總統小費迪南德-馬科斯舉行會談，旨在化解有爭議水域的不和。

菲律賓總統馬科斯不久將在美國白宮會見美國總統拜登，討論日益緊張的地區局勢。

法新社引述載有記者的菲律賓涉事船長說，一艘中國海岸警衛隊的船隻截住了一艘比它大一半的菲律賓海岸警衛隊船隻，它們事發時相距45米，險些發生碰撞。法新社的一個記者小組應邀乘坐第二艘菲律賓海巡船隻參加為期六天的巡邏觀察，目睹了這一事件，而且稱這是一系列事件中的最新事件。

法新社說，北京聲稱擁有幾乎整個南海，無視2016年的一項國際裁決，裁決指中國的主張沒有法律依據。

在過去十年中，中國對那裡數千公頃的珊瑚礁進行了重新開發和軍事化，那裡的跑道、港口和雷達系統已經萌芽。

周日，兩艘菲律賓海岸警衛隊的船隻前往第二托馬斯礁（中國為仁愛礁，菲律賓為阿勇仁礁）。該礁距離菲律賓的巴拉望島約200公里，距離最近的中國陸地，即海南島有1000多公里。當 "Malapuasca "號接近礁石時，一艘中國海岸警衛隊的船隻突然將其截住。幾乎發生一場碰撞。

中國外交發言人毛寧周五說：菲律賓船在有記者的情況下衝入仁愛礁水域，是有預謀的挑釁，故意尋求對抗，製造媒體炒作。她說，中國船隻的船員以專業和剋制的方式行事。她說，中國海警船正在依法確保中國領土主權和海上秩序的安全，同時採取適當措施避免菲律賓船隻的危險接近，防止發生碰撞。

但菲律賓方面，Teresita Daza指責中國海岸警衛隊嚴重危害了菲律賓船員。他譴責中國海岸警衛隊對這一例行巡邏的干擾完全違反了航行自由，所記錄的一些事件還涉及違反正常航行慣例的極其危險的動作。

據Malapascua號的指揮官Rodel Hernandez說，在菲律賓為期6天的巡邏中，包括海岸警衛隊在內的中國船隻多次出現，跟蹤這兩艘菲律賓船隻並命令他們離開。

菲律賓船隻曾表示他們打算在該地區航行，說他們想進行 "現場勘察"。他們還要求中國船隻 "不要靠近"。

自6月上任以來，小費迪南德-馬科斯發誓，他不會允許中國侵犯他的國家的海洋權利。

法新社說，為此，他正在尋求改善與美國的關係，美國是菲律賓的長期盟友，但被他的前任杜特爾特破壞。他們在南中國海的合作得到了加強。4月初，馬尼拉向華盛頓提供了四個新的軍事基地，包括一個離台灣不遠的海軍基地，這讓北京很不高興。