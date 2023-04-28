中國足協今報2人新落馬 遭諷11人在監可湊齊一支球隊

中國/足球

中國當局周五表示，中國足球協會的一名副主席因 "嚴重違法 "而受到調查，成為全國足球運動中反腐運動的最新目標。同日，中超聯賽有限責任公司前董事長馬成全涉嫌嚴重違紀違法也告落馬。法新社說習近平是足球迷，過去曾說過，他希望看到中國舉辦甚至贏得一屆世界盃。

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據法新社說，68歲的李毓毅於2015年底被任命為中國足協副主席。此人在2015年底才被任命為該職，現在已經被免職，他特別負責中國頂級聯賽的超級聯賽。據共產黨和國家紀律委員會的一個機關在官方網站上說，他 "涉嫌嚴重違法"，"目前正在接受紀檢部門的調查"。

官方公告沒有詳細說明李毓毅在中國足球協會（CFA）任職期間涉嫌違法的性質，中國足球協會是一個作為聯合會和聯賽的機構，並不獨立於政府。

法新社稱聲明中使用的措辭通常用於官員腐敗案件。

李毓毅是11月以來被調查的一系列中國足球高官中最新的一個，從前中國足協主席陳戌源到前國家隊教練和英超球員李鐵都落馬。自2023年3月底以來，另外兩名協會官員，即競賽主管和紀律委員會主任，也因 "嚴重違法 "而受到調查。

中國國家主席習近平是一個足球迷，過去曾說過，他希望看到中國舉辦甚至贏得一屆世界盃。但是他的反腐運動在最近幾個月震撼了全國的足球，打擊了一個已經在財政上掙紮的行業，並受到嚴格的新冠病毒疫情清零限制政策的影響。清零現在已經被放棄了。

據消息稱，中國足協至少有11名高級官員落馬遭拘。官方報告通常沒有涉案官員貪腐違紀的細節。